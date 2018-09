Barangolás Lengyelország szívében

Mintha csak a középkorba csöppennénk vissza, van egyfajta varázsa áthaladni a Flórián-kapun, melynek túloldalán Krakkó óvárosa tárul a szemünk elé. Az éttermek, kávéházak, templomok, gótikus udvarházak, zsinagógák, vásárcsarnok, kocsmák és a hatalmas főtér (Rynek Główny) mind arról tanúskodnak, hogy a Visztula partján fekvő városnak jócskán van mesélni valója. A budapesti Lengyel Intézet jóvoltából néhány magyar újságírónak és szakembernek lehetősége nyílt arra augusztus végén, hogy közelebbről is megismerhesse a méltán népszerű várost, a lengyel állam újjászületésének centenáriuma alkalmából. Mindebben Katarzyna Suchan-Murzyn idegenvezető és tolmács volt a segítségünkre, aki krakkói lokálpatriótaként fáradhatatlanul kalauzolt el bennünket a lengyel történelem és kultúra fellegvárában, ahol egyetemek (köztük a híres, 1364-ben alapított Jagelló Egyetem), főiskolák, színházak, operaház, több ezer történelmi műemlék és múzeumok sokasága várja az ide érkező turistákat. Helyhiány miatt csak egy apró ízelítőt adunk olvasóinknak, akiket arra biztatunk, ha lehetőségük engedi, mindenképpen látogassanak el ebbe a csodás városba.

Megtudtuk, a mintegy 800 ezer (egyes becslések szerint egymillió) lélekszámú várost évről évre egyre többen keresik fel.

Tavaly 16 millió turista érkezett Krakkóba, és ami különleges, hogy Dubajból is egyre többen jönnek, nagyon sok az arab vendég. A repülőjáratoknak köszönhetően nem nagy a távolság, nagyon jó vásárlási lehetőségek vannak itt, illetve biztonságos a környék”

– mondta Katarzyna.

A már említett Flórián-kapu 1307-ben épült, mely mellett még ma is látható az egykori városfal egy része. Az óvárost ugyanis tejesen fal vette körül, azonban a 19. század elején megsemmisült, mindössze ennyi maradt belőle. Az óvárosba lépve olyan kávéházak és éttermek mellett haladunk el, mint például a Jama Michalika, azaz Michalika barlangja, mely az egyik legismertebb lengyel kávézó; több mint százéves múltra tekint vissza. A különleges atmoszférájú és szecessziós belső terű helyiségben művészemberek és professzorok egyaránt szívesen töltötték idejüket.

Trombitaszó a toronyból

A kávézótól tovább sétálva a Mária-templom magasodik felénk, melynek szembetűnő tulajdonsága, hogy két tornya nem egy magasságban van. Katarzyna meg is osztotta velünk az ehhez köthető legendát. – Úgy tartják, hogy a templom tornyait két testvér, két építőmester készítette. Versenyeztek, kié lesz a szebb, magasabb. Az idősebbik, amikor befejezte a magasabbik tornyot, távozott Krakkóból. Mikor visszajött, megrémülve látta, hogy a másik tornyot az öccse még építi.

Nem akarta, hogy az magasabb legyen, ezért megölte az öccsét. Majd a bűntudat miatt magával is végzett”

– mesélte az idegenvezető. Hozzátette, a magasabbik toronyból minden órában és mindig élőben elhangzik a trombitaszó, melyet délben a Lengyel Rádió is közvetít. Ám – természetesen – ehhez is fűződik egy legenda.

Katarzyna elmondta, a magasabbik torony mindig a városhoz tartozott, ahol a városi őr őrködött. Egyszer, amikor az őr észrevette a közeledő tatárokat, riadót fújt a világ négy égtája felé. S mikor az utolsó trombitaszót fújta, egy tatár átvágta a torkát. Ennek az emlékére az utolsó trombitaszó a mai napig mindig félbeszakad. A Mária-templom nemcsak kívülről impozáns, benne található ugyanis Európa legnagyobb oltára a maga 13 méteres magasságával és 11 méteres szélességével. Katarzyna elmondta, a lengyelek életében különösen fontos szerepet töltenek be a templomok, Krakkóban mintegy 120 templom található. A lengyelek döntő többsége római katolikus, de élnek az országban görögkeletiek is.

A híres vásárcsarnok

Krakkó főterén áll Lengyelország legrégebbi kereskedőháza, a 108 méter hosszú Posztócsarnok, mely fénykorát a 15. században élte. A csarnok a nemzetközi kereskedelem fontos központja volt, keletről különféle egzotikus áruk érkeztek, a krakkóiak pedig leginkább textilt és sót árultak. Manapság pedig különféle szuveníreket és népművészeti cikkeket vehetünk: hűtőmágnesek, pólók, öngyújtók, kulcstartók, tányérok, dobozok és sok más csecsebecse közül válogathatunk. A város egyik szimbóluma a Wawel-dombon emelkedő királyi palota és katedrális. A Waweli székesegyház, avagy a Szent Szaniszló és Szent Vencel-székesegyházban koronázták a lengyel királyokat, s szintén itt található a végső nyughelyük is.

Kazizmierz, a zsidónegyed

Ottjártunkkor lehetőségünk nyílt a zsidónegyedet, azaz a Kazimierzt is megismerni, ahol a második világháborúig zsidók laktak. A németek 1941 márciusában hozták létre a város Podgórze negyedében a krakkói gettót, ahova kazimierzi zsidókat telepítettek, majd deportálták őket – mindössze pár százan élték túl a háború borzalmait. A városrész hosszú ideig romosan állt, a legtöbb épület lakhatatlanná vált, ma azonban igyekeznek ezeket felújítani, használhatóvá tenni. Leginkább éttermek, kávézók, kocsmák, könyvesboltok és galériák idézik fel a kerület egykori hangulatát, valamint több múzeum is található a környéken. A kerületben emeltek egy szobrot Jan Karski lengyel partizánnak is, aki 1943-ban tanúja volt mindannak, ami a koncentrációs táborokban történt.

