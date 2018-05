BanZaj a MODEM-ben

Az est első fellépője a debreceni T.B.C., amely 26 év szünet után először áll színpadra. A zenekar gerincét alkotó Kondor-fivérek azóta is jelen vannak a város zenei életében, de most végre újra együtt a legendás banda! A másik fellépő a romániai magyar Rodion G. A., aki 1977 és 1989 között zenélt aktívan. 23 év után 2012-ben folytatta és immáron Debrecenben is láthatjuk, hallhatjuk a romániai elektronikus zene atyját!

HBN

