Banánhéj kerengő

A legízletesebbeket, merthogy saját fájukon érnek be, nem lehet a világ nagy fogyasztópiacaira szállítani. Hisz aligha akadna cég, amely több ezer tonna megrothadt gyümölcs, ugyanis az lenne belőlük a legprofibb hűtés mellett is, Európába szállítását profitábilis üzletnek tekintené. Ha tehát mostanában elhasalunk egy banánhéjon az biztosan egy közönséges, globális banán héja lesz. S nem valamely becsesebb társáé. Amelynek még a héja is olyan csupa zamat (lehet), hogy idehaza cefrének bízvást kiváló lenne. Bár az általam látott utcán heverő csúszós banánhéjak ez idő tájt feltűnően inkább olyan járdaszakaszokra emlékeztetnek, amelyekre még idejében levakarhatatlanul odafagyott a hólé. Esetleg annak okán vélem így, mert egyaránt csúszósak. Bár az is lehet, hogy rosszul látom környezetem, s a város talpalatnyi földjét. S így nem érzékelem azt a nyilvánvaló tényt, hogy Debrecenben minden járda üdítő szürkére, a betoning le van takarítva. Talán az téveszt meg, hogy rájuk fagyott jégtől vajmi kevés látszik az eredeti járófelületekből. Pedig ettől az apróságtól eltekintve olyannyira tiszták, hogy rájuk lépni és esetleg sáros lábbelinkkel bepiszkítani őket szinte vétek lenne. A hanyatt esés viszont nemcsak szinte, legalábbis míg a Nap le nem olvasztja a jeget róluk, de a szinténél is szintébb valószínűséggel bekövetkezhet rajtuk. Nem mintha magam félnék elbotorkálni a jég hátán is, de azért másokhoz hasonlóan ugyancsak inkább mellettük, a puhább földes részen közlekedem. Hisz ha elég jól kipécézett helyre teszem a talpam a járda mellett, ott még úgy-ahogy tudok haladni. Merthogy mégiscsak süppedősebb az anyaföld a betonnál. S így jobban megtartja az ember lábát. Jobb esetben testének folytatását, egészen a feje búbjáig. S amennyiben sikerül kiemelnem a cipőmet a következő hasonló lépéshez, szinte sínen vagyok. A közeli megállóból közben elszáguldó villamos meg pláne.

Mindamellett legkevésbé sem az idei banántermésünk várható héjmennyisége izgat. Sokkal többet és többen meditálunk azon, hogy ez a most már igazinak nevezhető tél, s főleg a hideg elpusztítja-e végre kiskertjeinkben, meg a piaci árakat meghatározó nagygazdaságokban azokat a kártevőket, amely az utóbbi időben annyi terméskiesést vagy még nagyobb kárt okoztak. A lényeg, hogy ha már a fűtésszámlánkon alaposan meg fog látszani a mostani tél vasfoga, talán remélhetjük, hogy ezek a mezőgazdasági kártevők ugyancsak megfizetik a komoly mínuszok árát. S nyáron, ha megérjük, a gyümölcsök alacsonyabb árában, ugyanakkor nagyobb bőségében és választékában valamit visszakapunk a természettől. Vagy a termesztőktől.

Attól azonban okkal, joggal tarthatunk, hogy bármilyen is a telünk, az emberre veszélyes vírusok, bacilusok néhány napnyi enyhülést követően ismét olyan virulensek, tettre készek lesznek, mintha az egész szezont egy wellness központban vagy egy nudista nyaraló (telelő) telepen henyélték volna végig.

– T. Szűcs József –

