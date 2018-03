Balogh Norbert örült, hogy játszhatott

A magyar U21-es válogatott 4–0-ra legyőzte Ciprust csütörtökön az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, így öt mérkőzés után továbbra is veretlenül áll a 2019-es korosztályos Európa-bajnokság selejtezőjének 6. csoportjában. Az 55. percben csereként szóhoz jutott a mieinknél a DVSC korábbi játékosa, a jelenleg az olasz Palermo gárdájában futballozó támadó, Balogh Norbert, aki készséggel nyilatkozott a Naplónak.

Gólpasszt adott

– Nagyszerű érzés volt beszállni, hiszen eléggé régen léphettem pályára – mondta el a csatár. – Innen is köszönöm a szövetségi edzőnek, hogy megkaphattam a lehetőséget. Nagyon hiányzott már a játék, ezért próbáltam minél céltudatosabban és gólra törően futballozni, szerencsére sikerült adnom egy gólpasszt is. Szóval nagyon örültem, hogy ilyen hosszú kihagyás után több mint félórát ott lehettem a csapatban – utalt arra, hogy az egész őszt és a tél egy részét is lábadozással töltötte Olaszországban. De milyen állapotban érzi most magát Balogh?

– Ha egy labdarúgót folyamatosan biztatnak és megkapja a lehetőséget, akkor hamar vissza tud zökkenni a régi kerékvágásba.

Emberek vagyunk, mindenki hibázik, de ha az állandó játéklehetőséget megkapom, akkor tudok hozni egy megfelelő szintet és a gólok is jönnek.”

– Nehéz úgy jól teljesíteni, és maradandót alkotni a pályán, ha csak pár percet kap csereként egy játékos – mondta a támadó.

A válogatott hétfőn 20 órától a csoportrivális Belgium ellen játszik idegenben.

– Várom nagyon a mérkőzést, remélem, újra megkapom a lehetőséget Belgiumban is. Úgy érzem, kellő önbizalommal vágunk neki annak a kilencven percnek, hiszen magabiztos győzelemmel a hátunk mögött állhatunk ki. Úgy vagyunk vele, hogy ezt a mérkőzést is meg kell nyernünk – jelentette ki Balogh Norbert, aki beszélt klubcsapatában betöltött szerepéről is.

– Hosszú sérülés után vagyok, majd arra rásérültem újra, ezért nem tudtam visszatérni a téli szünet után. Sajnos, kicsit kapkodtam is, siettettem a felépülést, ezért lettem újra maródi. Egy hónapja száz százalékos intenzitással edzek, a Perugia ellen nyolc percet kaptam a tréneremtől, annak is örültem, de a legutóbbi három Serie B-s bajnokin már nem kaptam szerepet. Éppen ezért nagyon örültem az U21-es válogatott meghívónak, amellett, hogy szerettem volna magamnak bizonyítani, a csapat hasznára is akartam lenni, remélem, sikerült és így lesz ez a belgák ellen is! – fogalmazott Balogh Norbert.

TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA