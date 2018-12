Balogh Norbert gólt lőtt, majd adományozott

Rövid karácsonyi szabadságra hazatért Ciprusról a DVSC korábbi csatára, Balogh Norbert, s ha már erre járt, adakozott is a beteg gyermekek részére. A labdarúgó kétszázezer forint értékben vásárolt és vitt el ajándékokat a családjával a debreceni Gyermekklinikára.

Felszabadultabb lett

– A párommal és anyukámmal szerettük volna olyan gyerekeknek segíteni, akik sajnos kórházban töltik ezt a szép ünnepet. Vásároltunk például focilabdát, a lányoknak babát, aminek örültek – mondta a játékos a Naplónak, aki a következőt írta ki a közösségi oldalán ennek kapcsán: „Ha csak egy gyereket is már boldoggá tudtam tenni akár a jelenlétemmel, már meg is érte, és az én karácsonyom is örömtelibb! Jobb adni, mint kapni! Boldog karácsonyt mindenkinek!”

A futballista nemrég megszerezte első gólját a ciprusi klubjában, az APOEL-ben. Az exlokista együttese 5–0-ra legyőzte az Ajía Napát a kupában, Balogh szerezte a meccs első gólját.

– Jól érzem magam ott, és az első találatomnak köszönhetően sokkal felszabadultabb vagyok. Az előző két bajnoki meccsen úgy szálltam be, hogy gólpasszt tudtam adni, és érzem, hogy egyre inkább elfogadnak. Amikor melegíteni indulok például a mérkőzéseken, a nézők tapsolni kezdenek, tehát érzem a bizalmukat. A csapattársaimmal is nagyon jól kijövök, szóval mostanában nem lehet okom panaszra.

Remélem, hogy minél több lehetőséget kapok majd a szakmai stábtól; az a célom, hogy alapember legyek rövid időn belül”

– fogalmazta meg a vágyait Balogh Norbert.

A támadót a ciprusi bajnokság színvonaláról is megkérdeztük. – Úgy vélem, erős pontvadászatban szerepelhetek, ahol nagy iramú meccseket rendeznek. Sok olyan találkozónk volt, amely az utolsó tíz percben dőlt el, vagyis igen kiélezett küzdelmek jellemzik a bajnokságot. Nem adják könnyen a pontokat itt sem, végig koncentrálnunk kell. Akár az utolsó helyezett ellenfél is fel tudja magát szívni egy erősebb csapat ellen, nincsenek könnyű meccseink – mondta Balogh, aki 28-án már el is repül, mert hamarosan folytatódik a bajnokság Cipruson.

TN

Balogh Norbert meglőtte az első gólját Cipruson Ciprus - A Ciprusi Kupa nyolcaddöntőjében a mérkőzést végigjátszó Balogh megszerezte az első gólját az APOEL színeiben. Az exdebreceni csatár a 32. percben, gól nélküli állásnál talált be, csapata pedig végül 5–0-ra legyőzte a másodosztályú Ajía Napát, és továbbjutott a következő körbe. A sérülés... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA