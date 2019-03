Balmazújvárosi farsangolók

A Balmazújvárosi 48-as Olvasó Népkör tagjai és vendégei farsangi mulatságot tartottak a minap. Pénzes Sándorné, a népkör vezetője szervezte és rendezte a jól sikerült programot.

A vendégek szép számmal beöltöztek jelmezekbe. Mindenki derűsen figyelte, ahogy varázslók, mesefigurák és különféle maskarások lepték el a báltermet. Közöttük is a legnépszerűbb dr. Bubó volt és az ő asszisztensnője, Ursula. Kedves és humoros évelődésükkel, játékukkal felidézték előttünk a régi magyar rajzfilmet. A zsűri értékelése szerint ők érdemelték ki az első helyezést. A farsangi hangulathoz hozzájárultak a finom ételek és a jó zene is, amit a vendégek fergeteges hangulattal háláltak meg. A 48-as Olvasó Népkör története a régi időkre nyúlik vissza, nagy hagyományokkal bíró, sok taggal büszkélkedő közösség. Saját épületükre nagyon vigyáznak: maguk szépítették, s rendszeresen megtöltik remek programokkal a tagság, és a településük lakosságának nagy örömére. A kör elnöke, Pénzes Sándorné rengeteget dolgozik azért, hogy mindenki megtalálja itt a maga helyét és szórakozását. A fiatalok néptáncot tanulhatnak, az idősebbek énekelni, táncolni járhatnak e falak közé. Konyhájukban sütnek-főznek és rendezvényeket is tartanak. Megünneplik a névnapokat, és olyan közösségi életet élnek, ami különleges a mai világban. De nem csak a szórakozásból veszik ki a részüket a tagok. Ha dolgozni kell a közösségért, akkor is szorgalmasan teszik a dolgukat. Művészeti csoportjaik baráti rendezvényeken, valamint más települések egyesületeinek a programjain is rendszeresen szerepelnek, így Debrecenben, a Csapókerti Közösségi Házban is gyakran fellépnek, most pedig Ki mit tud?-ra készülődnek.

– Hajdu-Horváth Emese –

