Balmazújváros vs. DVSC: alaposan felkészülnek egymásból

Szombaton találkozik egymással az NB I. két hajdú-bihari együttese, az Újváros és a DVSC – a felek 18 órától csapnak össze a Balmaz stadionjában. A megyei derbi történéseit a Hajdú Online-on is követhetik majd az érdeklődők, illetve az M4 Sport is a műsorára tűzi.

Nagy várakozások előzik meg a mérkőzést, ahogy arról már beszámoltunk, szép számban fogynak a jegyek.

A DVSC svájci csatára, Haris Tabakovic az egyesület hivatalos honlapjának nyilatkozva elmondta, nem számít arra, hogy könnyű dolguk lesz. – Tudom, hogy közel van egymáshoz a két város, egy igazi megyei rangadó lesz.

Ha azonban hasonló felfogásban játszunk, mint eddig, tovább folytathatjuk ezt a remek szereplést”

– utalt a hárommeccses győzelmi sorozatukra a támadó.

Ön szerint mi lesz a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő vs. DVSC mérkőzés végeredménye? Sima újvárosi siker

Fölényes Loki-győzelem

Egy góllal lesz jobb a Balmaz

Szoros meccsen a Debrecené lesz a három pont

Döntetlen Eredmények megtekintése

Bódi Ádám is nehéz összecsapásra számít. – Hazai pályán vigyázni kell velük, a Diósgyőr felett például nagyarányú győzelmet arattak. Általában szoros meccseket játszanak, még a Videoton játékosaként láttam őket Felcsúton, ott is kemény csapat benyomását keltették. Biztosan alaposan felkészülnek ránk, de mi is rájuk, szeretnénk három ponttal hazatérni – mondta a Loki TV-nek adott interjújában a középpályás.

Jövő szerdán

A Lokival kapcsolatos hír még, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága ismét megbüntette a klubot, ezúttal a múlt ­szombati DVSC–Diósgyőr meccsen történtek miatt. A szövetség honlapja szerint a Debrecent mint visszaesőt mérkőzés rendezéssel kapcsolatos szabályzati előírás megsértéséért, valamint a szurkolók pirotechnikai eszközök beviteléért és használatáért 200 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

Az MLSZ versenybizottsága kitűzte a Magyar Kupa 6. fordulójának kezdési időpontjait is. Mint ismert, a Loki a megye I-ben szereplő Csongárd TSE csapatával került össze. Eldőlt, hogy a mérkőzést szeptember 20-án, 15 órai kezdéssel rendezik meg Csongrádon.

