Balmazújváros: több, mint három pont a tét

Némi lélegzethez jutott a múlt hétvégén a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő kiesés ellen küzdő alakulata, az újonc a szintén nem könnyű helyzetben lévő Diósgyőrt verte meg hátrányból fordítva 2–1-re hazai pályán. Az a siker azt jelentette, hogy az újvárosiak elkerültek a kieső helyről, ám ahhoz, hogy ez minimum további egy hétig így is maradjon, szombaton 17 órától a Szombathelyi Haladás ellen kellene jól teljesíteniük.

Jól is játszanak

„Valóban, ez a klasszikus hatpontos meccs, vagy talán még több annál is – mondta a klub honlapjának Szamosi Tamás, a Balmazújváros pályaedzője. „A Hali igen jó formát mutat az elmúlt hetekben. Két idegenbeli mérkőzését is megnyerte, sőt mi több, meglepően jól is játszottak. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Nekünk minden egyes pont a további életünket jelentheti az NB I-ben. Mindenképpen szeretnénk ponttal, pontokkal hazajönni Szombathelyről – egyértelműsítette a vendégek helyzetét a szakmai stáb tagja.

Mint ismert, a Balmaz hét közben a kupában is pályára lépett, a narancssárga-feketék ellenfele az Újpest FC volt idegenben, és a vendégek minimális, 2–1-es vereséget szenvedtek a fővárosban, vagyis bőven maradt esélyük kiharcolniuk a döntőbe jutást a májusi visszavágón. „Egy nagyon rossz első félidő után a szünetben sikerült rendezni a sorokat, és nagyon jó második félidőt játszani. Viszont ez is azt bizonyítja, hogy továbbra is jó erőben vagyunk. Jó volt a hangulat az öltözőben, olyan eredményt értünk el, hogy minden reális esélyünk megmaradt a kupadöntőben szerepelni – összegzett Szamosi.

A házigazda vasiak a hetedik helyen állnak a tabellán, három ponttal megelőzve a 10. Balmazújvárost. A zöld-fehér gárda különösen hazai környezetben, a nemrég átadott új stadionjában veszélyes, többek között elvérzett már az arénában a Fradi és a Videoton is. Ennek ellenére az újvárosiak pont(ok)ért utaztak el Szombathelyre.

