Balmazújváros: fontos a Magyar Kupa is

Hátrányból fordítva, az utolsó percekben lőtt két tizenegyesgóllal nyerte meg a hétvégén a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő gárdája a DVTK elleni találkozóját. Mindkétszer a rutinos támadó, Rudolf Gergely állt a mészpontra letett labda mögé.

– Nem volt egyszerű szituáció, de volt már pár tizenegyes, amelyet be kellett lőnöm pályafutásom során, ki más rúgja, ha nem én? – nyilatkozta a válogatott játékos a Naplónak. – Nyugodt voltam a büntetők előtt, bíztam magamban, örültem a lehetőségnek, ezért természetesen elvállaltam mindkettőt. Tudtam, mi a tétje a tizenegyeseknek, hiszen megbeszéltük a meccs előtt, ha nem tudunk nyerni a Diósgyőr ellen, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk a bennmaradásért vívott harcban. Az elsőt eldöntöttem, hogy hova rúgom, gyakoroltam is előtte. A második esetben a kapust figyeltem, mozgásával ellenkező irányba rúgtam el, így lehet, még kisebb volt a rizikó.

„Döntőt nem vesztünk!”

– Úgy éreztem, az első félidő a miénk volt, annak ellenére, hogy nem voltak 100 százalékos ziccereink. A szünet után rögtön kaptunk egy gólt, és akkor azt éreztem, kicsit tanácstalanokká váltunk. Előtte ugyanis annyira stabilak voltunk hátul, hogy nem számítottunk az ellenfél vezetőgóljára. A későbbiekben inkább csak erőlködtünk, nem nagyon jött be semmi. Mivel ennek ellenére sikerült nyernünk, nagy volt az öröm az öltözőben a lefújás után. Mindenki érezte, hogy igazán fontos, „hatpontos” győzelmet arattunk. No és a Diósgyőrt egy bajnokságon belül háromszor is megverni, az nem kis fegyvertény! Ezzel a sikerrel elkerültünk a kiesőhelyről, és így csak jobb ránézni a tabellára! Van 5-6 csapat, amelyik kieshet, nagyon sűrű hátul is a mezőny, de az a jó, ha magunkra kell csak figyelnünk. Nyerni kell a meccseket, akkor meglehet a bennmaradás – mondta Rudolf.

Az újvárosiakra kedden 19 órától (tv: M4 Sport) Magyar Kupa-elődöntő első mérkőzés vár Újpesten.

– Nagyon szeretnénk innen is továbbjutni, óriási dolog lenne a Balmazújváros életében a finálé. Jó lenne ott lenni a döntőben, azt pedig nem veszítjük el, mert egyszerűen finálét nem veszítünk – mosolyodott el a csatár. – Nagyon nehéz lesz a dolgunk, a lilák jó passzban vannak és ők is szeretnék természetesen megnyerni az MK-t. Bízom benne, hogy jó meccseket hozó párharcot vívunk majd, és mi örülhetünk a végén. A sérülések sajnos nem könnyítik meg a helyzetünket, sok hiányzónk van, nincs túl sok rotálási lehetősége az edzőnknek. Mindegy, számomra ez nem okoz problémát, nagyon szívesen játszom kedden is. De nincs is sok értelme pihentetni a játékosokat, mert nagyon fontos számunkra a Magyar Kupa. Mindenképpen be kell találnunk idegenben, aztán itthon stabilan kell futballoznunk és akkor meglehet a továbbjutás.

TN

