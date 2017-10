Balmazújváros: elég a szimpatikus vesztes szerepéből!

A kéthetes válogatottbeli szünet után a hétvégén ismét beindulnak az OTP Bank Liga küzdelmei. A sereghajtó Balmaz Kamilla Gyógyfürdőre igen nehéz feladat vár, ugyanis a listavezető Videoton látja vendégül szombaton 15 óra 30 perctől.

Motiváltak lesznek

– Jól kezdtük a bajnokságot, hiszen nagyon erős együttesekkel találkoztunk, ám tudtunk ellenük meglepetéseket okozni – utalt a balmazfoci.hu-n a gárda csapatkapitánya, Sigér Dávid többek között a Vidi elleni nyári, 1–1-es idegenbeli összecsapásra is.

– Azonban a későbbiekben, mikor már hozzánk hasonlóbb játékerejű ellenfeleink voltak, nem igazán ment a pontszerzés.

Egyértelműen eredményesebben kell futballoznunk, mint eddig tettük, még ha ez csúnyább játékkal is jár.”

– Le kell vonnunk a bajnokság egyharmadából a tanulságokat, hogy abból tudjunk építkezni, és a hátralévő kétharmadban ki tudjuk vívni a bennmaradást. Úgy érzem, hogy ebben az osztályban – akárcsak az NB II-ben volt – bárki bárkit megverhet – mondta a középpályás, majd rátért a szombati meccsre is.

– Abban bízom, hogy az ország talán legjobb csapata ellen az egyik legjobb teljesítményünket fogjuk nyújtani. Ehhez kevesebbet szabad hibázni, s a helyzetkihasználásban is el kell érnünk legalább a bajnokság eleji szintünket. Elég volt a szimpatikus vesztes szerepéből, a bajnokesélyes ellen is eredmény kell. Úgy érzem, hogy egy ilyen ellenfél, a csapat valamennyi tagjára motiválóan hat – fogalmazta meg elvárásait Sigér.

A fehérváriak hivatalos honlapján Suljic Asmir boncolgatta az esélyeket:

Szombaton az első látogat az utolsó otthonába, ugyanakkor hatalmas hiba lenne a helyezések alapján azt gondolnunk, hogy könnyű találkozó vár ránk.”

– Az első fordulóban már játszottunk hazai környezetben a Balmazújvárossal, így a saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy mennyire masszív csapatról is van szó. Legutóbb pedig a Ferencváros dolgát is igen komolyan megnehezítették, félóra játék után már 2–0-ra vezettek. Igaz, hogy végül nyerni tudott a Fradi, de nagyon meg kellett küzdeniük a 3 pontért. Úgy gondolom, ránk is hasonlóan nehéz meccs vár, nekünk is a legjobbunkat kell nyújtanunk a siker érdekében. Az, hogy Horváth Ferenc jó néhány játékost ismer a Vidiből összességében nem hiszem, hogy nagy előnyt jelentene a Balmazújváros számára, ahogy nekünk sem előny az, hogy ismerjük Horváth Ferencet – fogalmazott a játékos, aki kiegyensúlyozott teljesítményt vár maguktól. – Bízom benne, hogy most már nem lesznek gyengébb periódusaink egy-egy mérkőzés során. Ehhez szerintem leginkább a fejekben kell rendet tennünk, hiszen csapatként is, és az egyéni képességeket figyelembe véve is mi vagyunk a legjobbak. Mindenképp bizakodó vagyok, hiszen nagyon jó munkát végeztünk a héten.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA