Balmaz: remélik, időben ébrednek

A címvédő Budapest Honvéd otthonába látogatott múlt hétvégén Horváth Ferenc alakulata, mely 2–0-ra maradt alul a Bozsik-stadionban. Jól játszott a Balmaz, több helyzetet is kialakítottak a hajdú-bihariak, akiknek a védelme is remekül működött. Sokáig 0–0 díszelgett az eredményjelzőn, aztán a csereként beállt Danilo a 74. percben megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Nem sokkal később büntetőhöz jutott az Újváros, Uzomát buktatták a tizenhatoson belül. Arabuli állt oda a tizenegyes ponthoz, lövése azonban nem talált célt. A másik oldalon bezzeg éltek a lehetőséggel, Lanzafame belőtte a maga büntetőjét.

Tudatosan

Tamás László, a Balmazújváros védője lapunknak elmondta, ha sikerül egyenlíteniük, egészen másképp is alakulhatott volna az összecsapás.

– Az első félidőben tudatosan visszahúzódtunk, magunkra engedtük ellenfelünket, és próbáltunk kontrázni. Ki is alakítottunk néhány helyzetet, de betalálni nem sikerült. A szünetet követően már nyíltabb focit játszott mindkét csapat, kinyíltunk mi is, ők is. Kaptunk egy gólt, ami után egyenlíthettünk volna, de sajnos kihagytuk a tizenegyest. Ellenben ők berúgták, ha akkor egalizálunk, másképp is alakulhatott volna a derbi. Szomorúak vagyunk, az előző körben is be kellett érnünk egy ponttal, most pedig még annyi se jutott. A helyzeteink megvannak, jól is játszunk, de ez most egy olyan időszak, amikor szinte semmi sem jön össze. Egyre közeledik a bajnokság vége, a helyzetünk nem egyszerű, de nem is lehetetlen. Remélem, még időben ébredünk, és nem lesz késő. Tavaly is a végéhez közeledvén lendültünk bele, bízom benne, most sem lesz ez másképp – fogalmazott Tamás László, majd hozzátette, továbbra is azért küzdenek, hogy meg tudják tartani NB I-es tagságukat, illetve azon lesznek, hogy a kupában is bejussanak a döntőbe.

Nyilván mindig kielemezzük a mérkőzéseinket, mindenki elmondja, ő miként látta a történteket, próbáljuk a hibák számát minimalizálni, és ismét egyenesbe jönni.”

Nyolc játéknappal a 2017/18-as szezon vége előtt a Balmaz 24 ponttal az utolsó, de nem szabad elfelejteni, hogy igen sűrű az alsóház (is). A kilencedik Haladás például 27 egységgel áll, adott esetben egy-egy győzelem, vagy vereség is sokat jelenthet.

HBN

