Balmaz: nem lefutott meccsként kezelik, de…

A legjobb négy közé kerülésért száll harcba a Magyar Kupa 10. fordulójában a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő. Horváth Ferenc tanítványai a Békéscsaba elleni párharc első felvonásán, három hete, hazai pályán 5–0-ra győzték le NB II-es riválisukat, szerdán 18 órától, idegenben pedig végleg bebiztosíthatják továbbjutásukat.

Felemás érzésekkel zárult a hétvégi, Vasas elleni bajnoki az újvárosiak számára. Nemanja Andrics révén a 29. percben jutottak előnyhöz a hajdú-bihariak, azonban a fordulást követően, a 64. minutumban Vida Máté parádés egyéni megmozdulásának köszönhetően, szinte a semmiből egyenlített a fővárosi gárda. A hajrában mindkét együttes nagy erőket mozgósított a vezetés megszerzése érdekében, azonban nem jártak sikerrel, így döntetlennel zárult a találkozó. A Balmaz játékosa, Póti Krisztián elmondta, csalódottak az eredmény miatt, ugyanakkor pozitívumokat is ki tudott emelni.

Nincs idő

– Roppant fontos volt számunkra a Vasassal szembeni összecsapás, hiszen egy esetleges győzelem esetén megelőzhettük volna ellenfelünket. Vezettünk is, azonban egy bombagóllal kiegyenlítettek. Összességében közelebb álltunk a sikerhez, jóval több lehetőségünk volt, mint a Vasasnak, a védelmünk is jól működött.

Persze csalódottak vagyunk, szerettük volna megtartani az előnyünket, de az ilyen jól eltalált lövéseket, mint amilyen Vidáé volt, lehetetlen kivédeni.”

– Úgy érzem, inkább veszítettünk két pontot, mintsem nyertünk egyet – tekintett vissza a középhátvéd, majd felhívta rá a figyelmet, kár ezen keseregni, mivel várnak rájuk a következő megmérettetések.

Győzelemben gondolkodnak

– Hiába szereztünk 5–0-s előnyt otthon, nem szabad úgy hozzáállnunk a visszavágóhoz, mintha már továbbjutottunk volna. A Csaba egy masszív csapat, régóta van együtt a társaság, élvonalbeli tapasztalattal is rendelkeznek a játékosai. Nem számítok egyszerű találkozóra, ettől függetlenül csakis győzelemben gondolkodunk. A hétközi MK-meccs abból a szempontból is kapóra jön, mert erőt meríthetünk belőle a szombati Honvéd elleni vendégjátékunkra, amikor is az életünkért fogunk küzdeni – vélekedett Póti.

A Balmaz a lehető legjobb összeállításban lép majd pályára szerdán, a sérültekről megtudtuk, Fekete Ádám műtéte után lábadozik, Belényesi Miklós pedig már elkezdte a különedzéseket.

