Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: több volt a Honvéd elleni meccsben

A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő és legutóbbi ellenfele, a Budapest Honvéd gárdája is 1-1-es döntetlent játszott legutóbb az OTP Bank Ligában. Egyik együttes sincs jó formában, ám hozzá kell tenni, mindkét gárda lejátszott egy-egy Magyar Kupa-visszavágót a hét folyamán. A balmazújvárosiak szerdán kivívták a továbbjutást, a kispestiek azonban nem tudtak élni a lehetőséggel keddi mérkőzésükön.

Álmoskás első félidő

Felemás előjelekkel indulhattak tehát harcba a csapatok. A harmadik minutumban Lanzafame lehet, hogy megirigyelte Cristiano Ronaldót – aki éppen az olasz Honvéd-csatár egykori klubja ellen (Juventus) lőtt parádés ollózós gólt – ám Davide nem talált kaput. Innentől pedig az újvárosi hálóőr, Horváth László percei következtek, aki többször is óriásit védett.

A hasonlóságok sora pedig folytatódott a mérkőzésen is. A vörös-feketékre is inkább a passzolgatás volt a jellemző, mintsem a kapura törés, és ez igaz volt az egész első félidőre, úgy a fővárosiakra, mint Hajdú-Bihar megyeiekre. Mégsem kellett sokat várni az első nagy helyzetre a vendégeknek, és ez rögtön gól is lehetett volna. A 14. percben Uzoma tetszetős bal oldali beadására jól érkezett a hosszú oldalon Vajda, aki azonban rosszul vette át a labdát, így pedig oda is lett a helyzet. A megeresztett egy-egy távoli bombát a Honvéd, ám Horváthon nem lehetett kifogni, több ízben is neki szólt a taps a kispadról és a lelátóról is. Ahogy mondani szokták, az első félidőt inkább jobb elfelejteni.

Nem csak az előjelek, a két félidő is felemás volt

Fordulás után mintha egy másik Honvédot láttunk volna a pályán, egyre több támadásuk zárult kapura lövéssel. Horváth, illetve a pazar védekezéséről elhíresült balmazújvárosi csapat védői azonban résen voltak. Haris megváltoztathatta volna a meccs képét az 58. percben, ám 5 méterről fölé lőtt. A fordulópontot egyértelműen Danilo becserélése hozta a mérkőzésbe, aki a 70. percben állt be, négy perccel később pedig már 1-0-ra vezettek a budapestiek, éppen az ő góljával. Egy gyors bedobás után futott el a bal szélen, majd mindenkit maga mögött hagyva lőtt gólt. A következő fricskát a mérkőzésbe a 83. perc hozta, amikor is Uzomát buktatták a tizenhatoson belül, Kassai jogosan adott tizenegyest. Csakhogy azt be is kéne lőni! Arabuli kihagyta. A Honvéd is kapott egy büntetőt, Rus rúgott oda Banó-Szabónak, a kispestiek azonban kapuba találtak. Két gólos különbséggel nyerte a mérkőzést a Budapest Honvéd, ezzel Horváth Ferencék számára nyolc mérkőzés maradt a bennmaradás kivívására.

Budapest-Honvéd-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-0 (0-0)

Budapest, Bozsik-stadion, 1534 néző, v.: Kassai (Király, Huszár – Berke, Molnár A.)

Budapest Honvéd: Gróf – Heffler T., Kamber, Baráth (Kosút, a szünetben) – Ikenne-King (Lukács D., 70.), Gazdag (Danilo, 70.), Nagy G., Banó-Szabó, Kukoc – Eppel, Lanzafame. Vezetőedző: Supka Attila

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. – Habovda, Rus, Tamás L., Uzoma – Vajda S., Sigér D. (Harsányi, 85.), Majszuradze (Batarelo, 80.), Haris – Shindagoridze (Arabuli, 62.), Andrics. Vezetőedző: Horváth Ferenc

Gólszerző: Danilo (1-0) 74., Lanzafame (2-0, 11-ből) a 91. percben

Sárga lap: Nagy G.a 26., Horváth L. a 73., Habovda a 77., Sigér D. a 78., Danilo a 82. percben

Horváth Ferenc: – A játékunk rendben volt. A befejezések pontatlanságához hozzátartozik, hogy valamennyi befejezőcsatárom sérült, vagy beteg. Úgy vélem, Kispesten, a bajnok otthonában el lehet veszíteni egy mérkőzést, bár nem éreztem, hogy a kapunk előtt nagyon veszélyesek lettek volna. Nagyon szoros a tabella alja, de nincs még veszve semmi. Aki úgy gondolja, hogy a Balmazújvárosnak nincs esélye bent maradni, annak nincs helye az öltözőben.

