Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: sokat segíthet a „tizenkettedik” játékos

Történelmet készülnek írni a Balmazújvárosban szerdán 20 órától, ugyanis a hazaiak még sosem jutottak be a Magyar Kupa fináléjába, márpedig most ez lesz a meccs tétje. Igaz, az újvárosiak már az elődöntőbe jutással is meglepetést okoztak, de az igazi nagy durranás a sorozat döntője lenne. Ehhez az Újpest FC-t kellene felülmúlnia Horváth Ferenc gárdájának, mint ismert, az odavágó 2–1-es fővárosi sikert hozott a Szusza Ferenc Stadionban.

– Nincs szükség külön motivációra, a játékosok maximálisan átérzik, hogy mekkora lehetőség előtt állnak – nyilatkozta a Naplónak Horváth Ferenc. – Sőt, lehet, hogy életükben soha többé nem lesznek ekkora lehetőség kapujában, bár kívánom nekik, hogy máskor is megadasson ez nekik, mert megérdemelnék. Biztos vagyok benne, hogy meg fognak tenni mindent a sikerért, és azt majd meglátjuk, ez mire lesz elég – fogalmazott a tréner. Sajnos, az utóbbi időben sokan sérüléssel küszködtek a hazaiak keretéből, ezért nem lesz könnyű dolguk a kupameccsen sem.

Elöl gondok vannak

– Már több labdarúgóra számíthatok, mint az elmúlt hetekben, de a frissen visszatérők még nincsenek megfelelő állapotban – osztotta meg velünk a szakember. – Meg kell találnunk az ideális összetételt, hogy ki mennyi ideig tud a pályán lenni, mert többeknek nem ideális még az edzettségi állapota. Legutóbb i meccsünkön az elöl játszók közül Andrics három edzéssel a lábában játszott, Arabuli pedig két tréningen vett részt csupán felépülése után. Tehát a támadósorban nem vagyunk túlságosan eleresztve, de megpróbáljuk ebből a legtöbbet kihozni – hozta szóba az edző a Balmaz legutóbbi, szombati bajnokiját, amikor ugyancsak az Újpesttel (1–1) játszottak az újvárosi stadionban. A házigazdák az OTP Bank Ligában élet-halál harcot vívnak a bennmaradásért, miközben kupagyőzelemre hajtanak, vagyis őrült hajrára van kilátás az újoncnál. – Valóban érdekes helyzet, főként azért, mert elfogytunk elöl, túlzott variálási lehetőségünk nincs. Ugyanazzal a csapattal állunk föl szerdán is, mint szombaton, természetesen a bajnokság prioritást élvez, de a kupadöntő lehetőségét nem lehet elvenni a srácoktól, még ha emiatt fáradtabbak is lesznek kicsit szombaton. Különben egy jól felkészített csapatnak a szerda-szombat ritmus nem okozhat problémát.

Jó lenne, ha pár játékossal több lenne, de bízom benne, hogy a hét mindkét meccsén száz százalékot tudnak nyújtani a fiúk”

– mondta Horváth, akinek gárdája az idényben már ötödször találkozik a lilákkal.

– Azon gondolkodtam, hogy a jövő hétre lekötünk még egy edzőmeccset velük – tréfálkozott a mester. – Nagy meglepetésre nem számítok már szerda este. Hogy mi vezethet célra? Egy apró, szemtelen gólocska. Nagyon szeretnénk, ha minél többen kilátogatnának a stadionba, mert ez az egész város számára rendkívül fontos mérkőzés lesz.

