Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: nagyfokú koncentrációra lesz szükség

A ZTE ellen folytatja szereplését a Merkantil Bank Liga NB II-ben a Balmazújváros, Horváth Ferenc tanítványai a nyolcadik fordulóban, vasárnap 17 órától csapnak össze a zalaegerszegiekkel idegenben.

A Balmaz a tabella hetedik helyén áll, két-két győzelem és döntetlen mellett háromszor ikszeltek az újvárosiak. A bronzérmes pozícióban lévő ZTE mérlege jobb, négy siker mellett két döntetlent könyvelhettek el a Zala megyeiek, akik csupán egyszer maradtak alul. A legutóbbi körben, két hete a hajdú-bihariak 2–2-re végeztek a Cegléd ellenében, Nagy Tamás alakulata 2–1-re gyűrte le a Duna Aszfalt TVSE csapatát.

Az Újváros hivatalos honlapján a gárda hálóőrét, Verpecz Istvánt szólaltatták meg. A Loki korábbi kapusa elmondta, kemény időszakon vannak túl, sokat edzettek, és egy felkészülési találkozón is pályára léptek, amelyen ő védett. Ugyanakkor kaptak pár nap pihenőt is, így feltöltődve várhatják az újabb megmérettetést.

Értékesíteni a helyzeteket

„Verpi” a nyáron érkezett a Balmazhoz, egy évre kölcsönbe. Mint fogalmazott, remekül érzi magát új együttesénél. – „Bevallom, fontos szerepet játszott a döntésben, hogy egy remek szakmai stáb irányítja a csapatot, valamint az is, hogy közel lehetek a családomhoz és a születendő kisfiamhoz. Nagyon színvonalas és kemény edzések vannak, melyek, úgy érzem, hogy a csapat hasznára fognak válni. Én is egyre jobb állapotban érzem magam ezáltal, de ugyanezt mondhatom a többi újonnan érkezett csapattársamról is. Egyszóval, minden pozitív!” – ismertette a cerberus, aki nehéz derbire számít a ZTE ellen.

„Nem számítok könnyebb meccsre, mint a múlt heti volt, sőt… Nagyon fontos lesz, hogy a kilencven perc alatt végig koncentráljunk és megfelelően értékesítsük az adandó helyzeteinket. Természetesen a győzelem reményében utazunk Zalaegerszegre!”

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA