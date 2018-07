Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: megvan az első győzelem

Odatetted magad, Öreg!”

– szólt a felkiáltás az első edzőmeccs második percében Póti Krisztiántól, a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő belső védőjétől társának egy jó szerelésnél. Két mérkőzést is játszott ugyanis szerdán Horváth Ferenc együttese, és valóban odatette magát mindkét gárda. Az első mérkőzésen Harsányi villant kétszer is az NB III-as Nyírbátor ellen, de több biztató jel is mutatkozott a szezonkezdetre a hajdúságiaknál. – A csapatmunkának köszönhetem, hogy kétszer is betaláltam. Kezd egyre inkább összeszokni az együttes, motiváltan haladunk előre – fogalmazott a gólszerző. Majd a délutáni találkozón egy teljesen más összetételű csapat a másodosztályban szereplő Budafokkal mérkőzött meg.

Csak a gól hiányzott

Az első félidőben igazán nagy helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani, igazi hajtós játékrész volt, kemény párharcokkal. A második félidőben felélénkült a Balmazújváros, és helyzetről helyzetre lépkedett előre, gól azonban nem született. A védelem az egész felkészülés alatt stabilnak tűnik a narancssárga-feketéknél, a középpályások labdákat szereznek, ismét az a fránya befejezés hibádzik, mint tavaly. Nincs megállás, szombaton újabb két felkészülési mérkőzés vár Szécsiékre: egy a Cigánd ellen, egy pedig ismét a Budafok gárdája ellen. Ezek lesznek az utolsó főpróbák a 29-i bajnoki rajt előtt.

PI

A tények

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Nyírbátori FC 2–0 (1–0)

Balmazújváros, Edzőpálya, zárt kapuk mögött. Vezette: Szilágyi S. (Tőkés, Kövér)

BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ: Verpecz – Schmid M., Jagodics, Póti, Schmid Á. – Bíró Á., Szabó B., Bódis (Kovács M., 67.), Kóródi (Orovecz, 67.) – Berki, Harsányi. Vezetőedző: Horváth Ferenc

Gólszerzők: Harsányi (1-0) a 34., Harsányi (2-0) a 89. percben

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Budafoki MTE 0-0

Balmazújváros, Edzőpálya, zárt kapuk mögött. Vezette: Nazsa (Kovács Z., Szabó F. Sz.)

BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ: Szécsi G. – Szalai A., Papucsek, Bora, Farkas N. – Ternován (Varga B., 71.), Peszmeg, Domokos B., Kamarás – Balázs R. (Peres, szünetben), Erdei. Vezetőedző: Horváth Ferenc

Mesterszemmel

Horváth Ferenc: – A mérkőzések elérték a céljukat. A védelemmel elégedett vagyok, elől kell még javulnunk. Haladunk tovább a megkezdett úton, lassan révbe érünk ugyanis a bajnoki rajthoz.

