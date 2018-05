Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: már jól ismerik egymást az ellenfelek

Nem állítható, hogy ismeretlen együttessel mérkőzik meg szombaton 17 órától az újvárosi stadionban a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, hiszen Horváth Ferenc alakulata korábban már három alkalommal is találkozott az Újpest FC-vel. A két gárda augusztusi bajnokiján Balmazújvárosban 1–0-s győzelmet arattak a lilák, majd a decemberi második meccsükön 2–2 lett a végeredmény. Másfél héttel ezelőtt a Magyar Kupa elődöntőjének odavágóján is találkoztak a felek, ott a fővárosi gárda nyert 2–1-re.

Ritka eset

– Az Újpesttel most csapunk össze negyedik alkalommal egy szezonon belül, ez azért elég ritka, eddig még nem volt ilyen élményben részem – nyilatkozta a Naplónak Sigér Dávid, az újvárosiak csapatkapitánya. – Amit leszűrhettünk a korábbi találkozókból az az, hogy az Újpestnek nagyon jó futballistái vannak az előre játékban, és a védekezésben is. A keretük igen jó minőséget képvisel, vannak olyan játékosai az ellenfélnek, akikre fokozottan figyelnünk kell, mert képesek meccseket eldönteni. Például Novothny Soma az egyik legjobb idényét futja, de Nagy Dániel is nagyszerű formában van, és mellettük is vannak veszélyes labdarúgók a gárdában. Az, hogy ennyiszer találkoztunk pár hónap alatt, talán megkönnyítette valamelyest a felkészülést. Eddig összességében ők jöttek ki jobban a mérkőzéseinkből, ám ha jól hasznosítjuk a tapasztalatokat, akkor ezt a tendenciát a szezon végére meg is fordíthatjuk akár.

Ehhez megfelelően koncentrálnunk kell, és mindenkinek nagyon oda kell tennie magát a szombati találkozón”

– mondta a középpályás, akinek felvetettük, a nyár végi meccsen a vereség ellenére is jobb volt a Balmaz.

– Igen, viszont az a meccs időben a legtávolabbi. Azóta ők is sokat formálódtak, ezért talán legkevésbé abból a meccsből indulunk ki, bár az az egyetlen összecsapás volt, amit itthon vívtunk meg az újpestiekkel. Voltak biztató dolgok azon a meccsen, abszolút felvettük a versenyt velük, így aztán bizakodva állunk a találkozóhoz – jelentette ki.

A különlegességet a meccsnek az is adja, hogy szerdán újra összecsapnak a csapatok, ugyanott. Akkor rendezik ugyanis az MK-visszavágót.

Fontos a regeneráció

– Érdekes lesz, az tény. Összeállítások terén nem igazán tudjuk meglepni egymást, hiszen a Magyar Kupában is már a legjobb felállásban próbál mindkét csapat kiállni. Talán azt lehet majd megnézni, hogy mi működött pár nappal korábban, és mi nem, vagyis finomhangolást még lehet eszközölni talán. A hangsúly inkább a regeneráción lesz, hogy mennyire tud frissülni a csapat egyik meccsről a másikra, hiszen nem sok idő telik majd el a kettő között. A szombat után szerdán pályára lépni még hagyján, a szerda utáni szombat lehet majd nehezebb.

