Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: építkezés a romokon

A balmazújvárosi stadion madárriasztó hangberendezésének kísérteties vijjogása csak még inkább fokozta a nyomasztó hangulatot, amit a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő sporttelepén érezhetett a látogató péntek délelőtt. Rossz volt ugyanis elgondolni, hogy azon a játéktéren, ahol nemrég a hazaiak még a Fradit vagy a Videotont fogadták, hamarosan csak másodosztályú összecsapások zajlanak majd. Ráadásul a bennmaradásért az utolsó pillanatig harcoló gárdából hírmondónak is alig maradt valaki. Miután a riasztót kiiktatták, csend telepedett a környékre, és Horváth Ferenc vezetőedző is halk szavúan nyilatkozott.

– Nagyon kevés dolog történt az életemben, ami ennyire megviselt volna, mint ez a kiesés – vallotta meg a szakember. – Sok időt vett igénybe, hogy kiheverjem, és most sem állítanám, hogy túl vagyok rajta teljesen. De az élet nem áll meg, úgyhogy csinálnunk kell tovább a dolgunkat – mondta a tréner, aki hozzátette, a helyieket is érzékenyen érintette a búcsú az első osztálytól.

Mindenki szerette volna, ha bennmaradunk, s ez a csapat meg is érdemelte volna. Nyilván azoknak is fájó pont ez, akik kijártak a mérkőzéseinkre. Alakulhatott volna másképpen is, de ez már történelem”