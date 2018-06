Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Befektető is jött volna

Az utolsó pillanatig küzdött, de végül kiesett az első osztályból a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő. Az NB II-ben azonban már nem dr. Tiba István lesz a klub első embere, aki kivonul a labdarúgásból.

– Eddig sem én voltam a csapat első embere – nyilatkozta a Naplónak Tiba István. – A Balmazújvárosnak van ügyvezetője, és a Sport Kft.-ben nincs semmilyen funkcióm. Csak szívügyem a futball, a klub mellé álltam és próbáltam mindenben segíteni. Ez egy száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévő cég, s a képviselő-testület ilyen esetekben delegál egy embert, aki az elképzeléseit képviseli. Ez voltam én. Ma is sokat jelent nekem a balmazújvárosi sport, de rengeteget támadták a klubot, mert én országgyűlési képviselőként szolgálhatom a várost. Folyamatosan negatív dolgokat jelentettek meg, és összefüggésbe hozták azzal, hogy ott van a csapat mellett egy fideszes országgyűlési képviselő. Mondok egy példát a pályafűtéssel kapcsolatban: azt írták, ötszázmillió forintból készült el, holott csak hetvenmillióból. Azt továbbra is tartom a kiesésünkkel kapcsolatban, hogy nem egyenlőek a feltételek, és az elmúlt bajnokságban mi idegen csapat voltunk, mert nincsenek olyan hagyományaink, mint a többi gárdának. És nincs olyan anyagi támogatónk sem, a legkevesebb pénzből mi gazdálkodtunk az NB I-ben. Hogy mit hoz a jövő a klubnál, már nem az én tisztem megítélni. Továbbra is segíteni fogok, ha megkérnek, de azt nem akarom, hogy a személyemen keresztül tegyenek tönkre embereket. Továbbra is ugyanúgy szeretem ezt a közösséget, a balmazújvárosiakat, itt ünnep volt a futball. Lehetett azt mondani, hogy csak 2400 fős stadionunk van, csak mi erre 400 millió forintot kaptunk, nem milliárdokat. Ráadásul lehet, hogy ebben a kis stadionban az 1500 néző jobban mutat, mint egy 20 ezres arénában – mondta dr. Tiba, aki tőkeerős befektetőt is talált a csapatnak, de a kiesés miatt ebből már nem lesz semmi.

Ugrott a megállapodás

– Itthon hiába fordultam bárkihez, én nem forgok olyan körökben, ahol olyanokkal tudtam volna beszélni, akik igazán tehetősek és odaállnának a futball mellé. Egyébként lehet, hogy szívesen állnának mellé, ha nem ilyen a focit körülvevő légkör. Ezért készítettem egy anyagot a klubról, és mindenfelé, Kínától Taiwanon és az arab világon át Angliáig szétküldtem. Hátha valakinek szimpatikus lesz a Balmaz. Akadt három érdeklődő is, egyikkel az utolsó stádiumban volt a megegyezés, de kiestünk és így elállt a szerződéstől. Akkor az anyagi lehetőségeket tekintve utolsó helyről a középmezőnybe kerültünk volna. Azért vagyok csalódott, mert amit nyolc év alatt felépítettünk, azt egy sportszerűtlen döntés romba döntötte. Természetesen nem törvénybe ütköző, hogy valaki hat ifistával áll ki, mint a Videoton a DVTK ellen. Csak ha az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa, gólkülönbséggel, és a Balmazújváros kiáll hat fiatallal, és nagyon kikap, ­akkor egészen más lett volna a sajtó reakciója. A közvélemény azonban velünk ért egyet, mi vagyunk az elegáns halottak. De mi nem ezt a szerepet akartuk betölteni. Tisztelem a Fradit azért, amiért tisztán játszotta le a bajnokságot, pedig az utolsó fordulóban neki sem volt már tét. Ha minden csapat majd így áll hozzá, az jót fog tenni a magyar futballnak is.

TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA