Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: átvállalják a góllövést

Továbbra is a bennmaradást jelentő 10. helyen áll a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő alakulata az OTP Bank Ligában, az újvárosiak egy ponttal előzik meg a Vasast és jobb gólkülönbségükkel a Mezőkövesdet. Ez a helyzet tehát huszonhét forduló elteltével, a hajdú-bihari gárda legutóbb Szombathelyen vendégeskedett a Haladás stadionjában, ahonnan gól nélküli döntetlennel tért haza.

Közelebb a győzelemhez

A mérkőzésről annyit érdemes elöljáróban leszögeznünk, hogy inkább az újvárosiak álltak közelebb a győzelemhez, a szervezett, fegyelmezett és labdabiztos játékukkal nem nagyon tudott mit kezdeni a vasi alakulat. Sajnos, azonban a gólszerzés nem ment a zöld-fehérek otthonában. A vendégek középpályásának, Haris Attilának fel is tettük a kérdést: nyertek szombaton egy pontot, vagy kettőt otthagytak idegenben?

– Az első nyolcvan perc egyértelműen a miénk volt, az utolsó tíz percben pedig már mindkét gárda fáradtsággal küszködött, ezért amolyan ad hoc-jellegűvé vált a játék – mondta a Balmazújváros 18-as mezszámú futballistája. – A végén volt két veszélyesebb pontrúgásuk, de egyébként szinte végig nekünk állt a zászló, jól játszottunk, nem is tudom melyik meccsen passzoltunk utoljára ennyit. A lefújás után szomorkodtam kissé, mert több volt ebben a találkozóban, de a döntetlennel is a vonal fölött maradtunk, ami nagyon fontos hat fordulóval az idény vége előtt – jelentette ki a szolnoki születésű játékos.

Most rúgjon más

Az újvárosiak számára nagyon komoly gondot okoz, hogy sérülések miatt mostanra egy szem csatárként csak Rudolf Gergely maradt bevethető állapotban. Már pedig a bennmaradás kivívásához gólok kellenek, kérdés, miként lehet ezt a problémát megoldani?

– Improvizációval és kreativitással, valamint át kell most vállalnunk nekünk, többieknek a gólszerzést. Ez a probléma is csak úgy orvosolható, mint a többi, csak együtt, csapatként oldhatjuk meg. Most a középpályásoknak és a védőknek kell feltalálniuk magukat a kapu előtt, ez is csak egy akadály, emiatt nem szabad izgulnunk. Emellett persze remélem, hogy az utolsó fordulókra lesz olyan támadónk, aki visszatérhet és akkor még jobb esélyekkel indulhatunk csatába a bajnokság végefelé – nyilatkozta Haris Attila.

TN

