Balmaz: ha kell, tüzes karddal…

Sokadik bosszantó őszi vereségét szenvedte el a múlt hét vasárnap a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, a hajdú-bihariak ezúttal hazai pályán kaptak ki a Budafoktól. A vendégek úgy vitték el a három pontot, hogy a Balmaz vezetett Kóródi góljával, de a Budafok egyenlített, majd a lefújás előtti pillanatokban a győztes gólt is megszerezte.

A meccs után Bekő Balázs vezetőedző így nyilatkozott a sajtóban: „Az okos ember egyszer tud belelépni ugyanabba a folyóba, kétszer nem. Mi hatodszor léptünk bele! Aki most ebben részt vett, annak vállalnia kell a felelősséget azért, amit csinált. Ezt mindenki értse, ahogy kell!”

A Napló kíváncsi volt rá, hogyan kell érteni a fenti mondatokat.

Kipréseli az eredményt

– Akik eddig lehetőséget kaptak, azok nem tudtak maradéktalanul élni a bizalommal – kezdte a szakember. – Nem tudom nézni a végtelenségig, hogy sorozatban ugyanolyan mérkőzéseket játszunk, ugyanazokat a hibákat vétve. Személyi változások lesznek, mert ezt a folyamatot meg kell állítani. Nyilván behatároltak az én eszközeim, pályára nem léphetek, nem is akarok lépni senki helyett. Azoknak kell játszaniuk, akik fegyelmezetten betartják az utasításokat, és hajlandóak „meghalni” a klubért. Meglátjuk, milyen eredménnyel jár majd a változás. Mint mondtam, az okos ember egyszer lép bele ugyanabba a folyóba, maximum kétszer. Mi ötször-hatszor már megtettük, mintha lemásolnánk a találkozóinkat. Más eszközöm nincs, de mint említettem, tétlenül nem fogom nézni, ahogy óriási sebességgel megyünk lefelé. Valamit tenni kell, de észbe kell kapniuk a futballistáknak is, mert ők is a vásárra viszik a bőrüket, nem csak én. Amilyen képet festenek magukról, olyan lesz a jövőképük is. Azt mondtam nekik, ha tüzes karddal kell csapkodnom őket, akkor is ki fogom préselni azt az a eredményt a csapatból, ami igenis benne van. Nem vagyunk olyan gyengék, ahogyan most teljesítünk. Remélem, a változások hatással lesznek a gárdára, és már hétvégén Vácon is sikerült pontot, vagy több pontot szereznünk – mondta a tréner.

Bekő pénteken 17 órától kötetlen beszélgetésre hívja a szurkolókat a stadion büféjébe. – Tabuk nélkül beszélgessünk, őszintén! A futball a szurkolókért van, ez egy „szórakoztató iparág”. Úgy vélem, joguk van a drukkereknek értesülniük a kedvenc csapatukat érintő dolgokról. Nyilván személyeskedésbe nem szeretnék belemenni, de azt a rést szűkíteni kell, ami esetleg kialakult a csapat és a nézők között. Azt szeretném, ha a végén úgy állnánk fel, hogy van egy közös célunk, és azért közösen tudunk cselekedni.

