Balmaz: a fegyelem és a rend az eredményesség alapja

A múlt héten edzőváltás történt az NB II-es Balmaz Kamilla Gyógyfürdőnél: menesztették Bekő Balázst, és helyére a horvát Toni Golem érkezett, aki már meg is tartotta első edzéseit.

A csere okán beszélgettünk a Balmaz korábbi első emberével, az utánpótlásklub jelenlegi elnökével, Tiba Istvánnal.

Megbomlott a rend

– Azért volt szükség az edzőváltásra, mert az az egység, ami jellemző volt ránk évek óta, az megbomlott – mondta a Naplónak a sportvezető. – Valamint a rend és a fegyelem is megingott, s a vezetőség úgy értékelte, ha nincs rend a hétköznapokon, akkor nem várható el, hogy a meccseken az legyen. Az eredményekkel nem foglalkozom, számomra mindig fontosabb, hogy rend legyen a csapatnál, az az alapja mindennek. Ha az megvan, akkor az eredmények is jönnek – fogalmazott Tiba, aki azt is elárulta, miért a horvát Golem mellett tették le a voksukat.

– Úgy vélem, szükség van egy olyan mentalitású szakemberre, amilyen ő. Toni Golem ezt át tudja adni a játékosoknak, s ez mindenképpen a gárda előnyére válik majd – vélekedett az elnök, aki elmondta, nincsenek nyelvi nehézségei az öltözőben az új edzőnek, mert a szakvezető és a játékosok többsége is kiválóan beszél angolul. Mint azt Tiba hozzátette, már az első edzéseken nyilvánvalóvá vált, hogy ilyenfajta gond nincs a csapatnál.

A célkitűzésről így beszélt a sportvezető: – Ha a tabellára nézünk, csak azt mondhatom, hogy a biztos bennmaradás az elvárás az együttessel szemben. Én azért ettől egy kicsit többet várok el, azt, hogy újra olyan stílusú csapat legyünk, mint amilyen voltunk a korábbi években és az NB I-ben is – mondta Tiba István, s kijelentette: az első osztályban a legkevesebb pénzből gazdálkodó klub volt a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, most annak az összegnek a feléből kell dolgozniuk.

Ami a játékosmozgást illeti, lesz változás ezen a téren is Újvároson. – A tréner felméri a keret összetételét, és azt követően eldönti, mire lesz szükség. Nagyon bő a keretünk, ezt szűkíteni kell, Toni Golem javaslatára fogjuk kialakítani a végleges állományt.

TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA