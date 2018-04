Balla Viktor Emlékverseny: nagyot ment a DKSI

A község már sokadik alkalommal ad otthont a DKSI által megrendezett versenyeknek, ezúttal is a jól bevált forgatókönyv szerint bonyolították le a futamokat. A legkisebbek 15 km-es fordítós pályán versenyeztek, itt a WU15-ös KSI-s lányok mozgatták meg a többieket, végül kettős győzelemmel befejezve a futamot.

Az U15-ös fiúk a WU17-es lányok versenye 35 km volt, ami egy körnek felel meg a Nagyhegyes – Balmazújváros – Látókép körön, melyet a kissé szeles időben bő órán felül tettek meg a fiatalok. Sajnos bukás is történt, ahol több DKSI-s versenyző is földre került, ketten nem is tudták befejezni a viadalt. A mezőny végül sprintre jött, ahol a hazai pályán versenyző lányok egy kategória ezüst és bronzérmet csapatuk számára.

65 km-en 5 korosztály indult egy mezőnyben, és alaposan meg is dolgoztatták egymást, közel 40-es átlagot hajtva. U17-ben a KONTENT-DKSI abszolút fölényben volt, hiszen a 12 U17-es induló felét a hazai csapat versenyzői tették ki. Azért a felnőtt nők és a master korcsoportos indulók is kivették a részüket a munkából, sikeres elmenés is csak a legvégén alakult ki, a szegedi Pető Tibor (Master2) és Sánta Ármin tudtak a mezőnytől elszakadni, és ezzel kategóriájuk győzelmét is bebiztosították. A mezőnyhajrát a Master3-as Takács Ferenc vitte, a KONTENT-DKSI-s fiúk előtt.

125 km volt a legnépesebb mezőny, amely az amatőr 19-39 közöttieket, az U19, U23 és a felnőtt igazolt férfi kategóriákat foglalta magába, 81 fővel. Ez már 4 kört jelentett a kijelölt pályán, sokszor 55 km/h-s tempóval, széliránytól függően. Óriási volt a tempó, de a versenyt feladó féltucat versenyzőn kívül szinte teljesen egyben maradt a mezőny, aminek elején az Epronex és a KONTENT-DKSI versenyzői osztották a lapokat. Végül sikeres szökés döntött az U23 és a felnőtt igazolt kategóriák első helyezéseiről, ahol az abszolút győzelmet üldözőitől megszabadulva Kusztor Péter szerezte meg. Az U19-es fiúk a mezőnyhajrán döntötték el a kérdést, itt tizedmásodpercek döntöttek Mészáros Ábel és Tomka Boáz valamint Gohér Mihály között!

A 125 km befutója után röviddel sor került az eredményhirdetésre, ahol a díjakat Dér Zsolt, az MKSZ szakági referense, és Nagy II. Zoltán, a DKSI elnöke adták át. A győztesek és helyezettek tárgy illetve pénzjutalomban részesülhettek, a Regina Kerékpárbolt és a KONTENT Kft jóvoltából.

Az ifjúsági korosztály, vagyis az U19 számára kiírt Balla Viktor Emlékversenyt a 2018. évben Mészáros Ábel (KONTENT-DKSI) nyerte, aki átvehette a Balla Viktor Vándorserleget.

– KONTENT-DKSI –

Eredmények

U13: 1. CSÁKI Szabolcs (KONTENT-DKSI), 2. SZOBOSZLAI Zsombor (FTC Budapest)

WU15: 1. SÁRY Boglárka (KSI SE), 2. KŐSZEGI Bianka (KSI SE), 3. TANÁCS Janka Boglárka (Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület)

U15: 1. BOJTOR Csongor (GYAC), 2. CSORBA Lázár (Piroska Szörp Kecskeméti ES), 3. TOMKA István (Sárréti SE Optimit)

WU17: 1. NEUBAUER Eliza (SZINGO-Fehérvár), 2. KOVÁCS Judit (KONTENT-DKSI), 3. SÁGI Fanni Lili (KONTENT-DKSI)

U17: 1. SÁNTA Ármin (KONTENT-DKSI), 2. SZIJÁRTÓ Zétény (KONTENT-DKSI), 3. POLYÁK Gábor (KONTENT-DKSI)

WU19: 1. KÁROLYI Natália (SKSC / Siófok), 2. HONOS Csenge (KSI SE), 3. FÖRDŐS Kata (Cube-Csömör)

Felnőtt nők: 1. SZABÓ Zsófia (Degavi Tipográfia Ladies Cycling), 2. KARL Bianka (KSI SE), 3. TEMELA Eszter (SZINGO-Fehérvár)

Amatőr master 2: 1. PETŐ Tibor (Szeged), 2. PÁLL János (KONTENT-DKSI), 3. SZABÓ Ferenc (Szabó Ferenc SE)

Amatőr master 3: 1. TAKÁCS Ferenc (ZENGŐ SE), 2. KORHÁN László (KONTENT-DKSI), 3. SZERENCSÉS József (Kaposvári Kerékpáros Klub SE)

Amatőr férfi (19-39): 1. BOKOR Attila (Sólyom Team SE), 2. LUKOVICZKI András (Budapest), 3. MÁTÉ Tamás (Utánpótlás Sportakadémia / Székesfehérvár)

U19: 1. MÉSZÁROS Ábel (KONTENT-DKSI), 2. TOMKA Boáz (Dr Bátorfi Agria KTK Optimit), 3. GOHÉR Mihály (Piroska Szörp Kecskeméti ES)

U23: 1. SZARKA Gergely (Epronex – Bike Hungary), 2. DIAN Ábel (Epronex – Bike Hungary), 3. GÖNCZY Gergő (KONTENT-DKSI)

Felnőtt férfi (igazolt): 1. KUSZTOR Péter (My Bike Stevens), 2. PÁPAI Ádám (KONTENT-DKSI), 3. POPOVICS Gergely (Epronex – Bike Hungary)

