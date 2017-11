Balesetek és egy tűz a vasárnapi mérleg

A megyében szolgálatban lévő mentők, a rendőrök és a tűzoltók is segédkeztek a vasárnap délutáni baleset helyszínén. Hajdúnánás közelében a 3501-es számú úton egy személyautó lesodródott és az árokban a tetején állt meg. Egy súlyos és egy könnyű sérüléseket szenvedő személyt szállítottak kórházba.

Ahogyan arról a sajtóreferens beszámolt, a mentőknek ezután súlyosabb balesetnél nem kellett ténykedniük, az elmúlt 24 órában 146 feladatuk volt így is.

A tűzoltókat tegnap kora este egy Derecskéhez közel eső útszakaszhoz riasztották. Egy nyerges vontató az út menti padkára hajtott, majd megsüllyedt, így forgalmi akadályt képezett. A katasztrófavédelem munkatársai a szabadították ki a járművet.

Amint arról beszámoltunk, vasárnap éjfél előtt hívták a Hajdú-Bihar megyei tűzoltókat, Nyíradony-Tamásipusztába, ahol egy hodályként használt épület tetőszerkezete lángolt. Négyezer kisbálás szalmabála és a hodály mögött álló munkagép is kigyulladt. A debreceni, hajdúszoboszlói, szakolyi, nyíradonyi és a hajdúnánási tűzoltók vonultak a helyszínre; összesen kilenc vízsugárral fékezték meg a tüzet. A hodályból egy gázpalackot is ki kellett hozni, illetve egyéb olyan gyúlékony anyag égett, amelyektől veszélyes gázok szabadulhattak fel. Ezért a megyei katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre vonult, és a szakemberek méréseket végezték, melyek nem mutatták veszélyes gáz jelenlétét. Az eset során nem sérült meg senki.

