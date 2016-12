Balesetek az M3-ason – „Véres, botorkáló embereket támogattak a többiek, míg meg nem érkeztek az első mentőautók”

Félmillió forintot ajánlott fel a tragikus balesetet szenvedett busz tulajdonosa, a debreceni Grand Tours utazási iroda a szerencsétlenségben elhunytak családjai részére – egyebek mellett ezt tartalmazza a társaság közleménye. Leszögezik: a kártérítési előleget a felelősség elismerése nélkül fizetik, tekintettel arra, hogy a baleset okainak felderítése a hatóságok részéről folyamatban van. Az utazási iroda a súlyosan sérült utasokat sem hagyná bajban: azt írták, megkeresik őket, és tájékozódás után nekik is segítenének. Azt kérik az érintettektől, illetve hozzátartozóiktól, hogy jelentsék be igényeiket a Grand Tours székhelyén.

Az állásfoglalásban azt is megerősítették, amiről szemtanúk elmondása alapján írtunk: a 81 utast szállító buszt egy személyautó előzte meg, ami a manőver közben a csúszós úton megpördült. A több évtizedes gyakorlattal rendelkező buszvezető megkísérelte ugyan elkerülni az ütközést, ám közben a busz felborult.

Erről írt az a túlélő is a Facebookon, akinek beszámolójából hétfőn már idéztünk. „Fékeztünk, irányt változtattunk, ütköztünk az autóval, majd a korlátnak csapódva eldőlt a buszunk. (…) Mikor elkezdtünk megcsúszni, tudtam, hogy fel fogunk borulni, és valószínűleg meg fogunk halni” – írta bejegyzésében az utas, majd így folytatta: „A borulás után egy pillanatra síri csend állt be, majd láttuk, hogy valami füstölög a jármű körül. Azonnal kitört a pánik, hiszen a tankból ömlött a gázolaj, a becsapódó kocsikból pedig a benzin; félő volt, hogy be­lobban minden. Mindenki igyekezett minél hamarabb elhagyni a buszt.” Szerinte apróságokon, ám korántsem véletleneken múlt, hogy életben maradtak. Ők alul ültek, ahol csak kevesen szenvedtek sérülést, és senki sem halt meg. „A korlát lelassította a sebességünket, és így lassulva borultunk fel.”

Azt írta, az utasok kirúgták az oldalsó, a borulás után felfelé néző ablakokat, a sofőr és többek óriási lélekjelenlétről tanúbizonyságot téve mentették a bajba került utasokat. „Láttam az út mellett fekvő holttesteket. Egy 20 év körüli lány, aki a borulásnál kitört ablakon esett ki a buszból, a barátja szeme láttára halt meg az út szélén. Azóta sem tudom feledni a lány holtteste mellett zokogó fiú látványát” – írta.

Borzasztóak voltak az emberek segélykérő kiáltásai. Több öregkorú súlyos sérüléseket szenvedett. Véres, botorkáló embereket támogattak a többiek, míg meg nem érkeztek az első mentőautók. Az egyik hölgynek az alkarján kilátszottak a csontok és inak.

Leírása szerint akik nem, vagy csak kevésbé sérültek meg, ruhákat, cipőket, plédeket adtak azokra, akiknek a buszban maradtak a meleg holmijaik. Közel két órát várakoztak a mínusz 5 fokban a melegedő buszokra.

A busz mögötti látvány is szívfacsaró volt számára: egymásnak ütközött, totálkáros, korlátra feltekeredett kocsik tömkelege hevert 3-400 méteren át. Soli Deo Gloria!, azaz Egyedül Istené a dicsőség! – így zárta sorait a mélyen vallásos férfi.

HBN–SZZSL

Valóban csúszott

Hétfőn a közútkezelő megerősítette, hogy valóban csúszott az út az M3-as érintett szakaszán. A Hír Tv megkeresésére ugyanis a közútkezelő azt felelte, hogy aznap éjszaka ugyan az útmeteorológiai állomások megfelelő sómennyiséget mutattak az érintett szakaszon, de aztán sószórásra indultak a gépek.

Akkor is Kövesdnél

Majdnem napra pontosan három éve szintén Mezőkövesd közelében szenvedett balesetet a Grand Tours egy másik járata. Azon is a bécsi adventi vásárba látogatók utaztak, ám a jármű még odafelé tartott, amikor az árokba hajtott, majd ott az oldalára borult. Akkor az utasok közül nyolcan szorultak ellátásra – számolt be az esetről laptársunk, az Észak-Magyarország.

Horrorisztikus helyzetbe csöppentek

Az elsők között érkezett a tragédia helyszínére Hegedűs Gábor, a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport logisztikai vezetője dr. Kolozsvári Bence orvossal. Egy szakmai rendezvényről tartottak haza, és a véletlennek köszönhető, hogy az események sűrűjében találták magukat.

– A főváros felé tartó oldalon is láttunk egy balesetet. Később már a mi oldalunkon, előttünk úgy 50 méterre lettünk figyelmesek egy kisebb koccanásra. Ekkor bekapcsoltuk a megkülönböztető jelzést, s előrementünk, hogy megnézzük, mi történt. Mivel nem volt sérülés, továbbhaladtunk, ekkor már egy hármas koccanást láttunk. A segélyhívó diszpécserétől tudtam meg, hogy elöl egy busz szenvedett balesetet, ott nagy baj lehet – idézte fel a történteket a férfi. – A busznál a koromsötétbe érkeztünk. Aztán láttunk meg egy-egy rendőr-, tűzoltó- és mentőautót. Borzasztó pusztítás volt a busz mögött is, az autók papírgalacsinként gyűrődtek össze. Miután szinte mindenki a busz sérültjeit igyekezett ellátni, s nem lehetett tudni, mi a helyzet az autókban ülőkkel, kollégámmal ezt igyekeztünk kideríteni. Én – miután nem orvos vagyok – folyamatos headsetkapcsolatban voltam Késmárky Andrással, a DEKOM elnökével – magyarázta. Hegedűs Gábor azt mondja, bár a mentőcsapattal sok mindent megélt, de – mint fogalmazott – ilyen szörnyű, horrorisztikus helyzettel nem találkozott. – A busz 81 utasa mellett két kisbusz utasai, illetve az autókban ülőkkel 100-120 ember várt segítségre. Sokan sírtak, jajgattak. Máskor akár 15 órát is utazunk egy-egy szerencsétlenség helyszínére, van idő felkészülni arra, mi várhat ránk. Az M3-ason viszont egyik pillanatról a másikra csöppentünk egy tragédia közepébe – így a logisztikai vezető.

Budapest, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Négyre emelkedett az M3-as autópályán szombat éjjel történt buszbaleset halálos áldozatainak száma, miután az egyik életveszélyes sérült elhunyt a miskolci kórházban. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési igazgatója azt mondta a Hír TV-nek, hogy az időjárási viszonyoknak megfelelően síkosságmentesítik az utakat, de azt is elárulta, hogy csak a balesetet követően indultak el a gépeik.

Debrecen, Mezőkeresztes – A szombat éjszakai tömegszerencsétlenség halálos áldozatai között debreceniek is vannak, és a sérültek között is sok a Hajdú-Bihar megyei. A debreceni Kenézy Kórházban több sérültet már megműtöttek. Az RTL Klub híradója megtalálta azt a férfit is, aki fiával együtt ült a buszon, és segített kihúzni utastársait a roncsok közül.

Mezőkövesd – Az M3-as buszbaleset egyik áldozata Veronika, akit Harsány lakói egy emberként gyászolják a fiatalt.

Debrecen – Kártérítési előleget fizet a tragédiában érintett családoknak a debreceni Grand Tours utazási iroda, amelynek autóbusza szombaton éjszaka balesetben felborult az M3-as autópályán – közölte az iroda Facebook-oldalán vasárnap késő este. Az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőkövesd között történt balesetben hárman meghaltak, több tucatnyian pedig megsérültek.

Budapest – Ketten is életveszélyes állapotban vannak az M3-as autópályán szombat éjszaka történt buszbaleset sérültjei közül, őket Miskolcon kezelik – hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.

Debrecen – Vélhetően egy ütközést próbált elkerülni a debreceni Grand Tours utazási iroda buszának vezetője, amikor a busz megcsúszott és felborult – mondta el a három halálos áldozattal járó, Mezőkövesdnél szombaton történt balesettel kapcsolatban az iroda tulajdonosa az MTI-nek.

Debrecen – Nagy Sándor, a szerencsétlenül járt emeletes autóbuszt üzemeltető Grand Tours Kft. ügyvezető igazgatója éppen Ausztriából tartott hazafelé vasárnap délelőtt, amikor elértük telefonon.

Debrecen – A sérültek közül 8 főt az ellátásuk után hazaengedtek, három embert viszont a kórházban bent tartottak.

Budapest/Debrecen – Három súlyos sérültet ápolnak a debreceni Kenézy kórház traumatológiai osztályán az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon szombat éjszaka felborult busz utasai közül, közölte a kórház sajtószóvivője vasárnap délelőtt az MTI-vel.

Budapest/Miskolc – Két súlyos sérültnek azonnali műtétre volt szüksége az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon szombat éjszaka felborult busz utasai közül – mondta el az M1 aktuális hírcsatorna reggeli híradójában Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa.

