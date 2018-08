Baleset Nyíradony közelében és még sok más szerdán

Lesodródott az útról és kidöntött egy villanyoszlopot egy személyautó szerda délután Nyíradonyban, az Acsádi utcában. A helyszínre a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik elvégezték a jármű feszültségmentesítését, valamint átvizsgálták az üzemanyagellátó rendszert. Az áramszolgáltató áramtalanította az érintett vezetéket és oszlopot. Az autó vezetője megsérült, őt a mentőszolgálat kórházba szállította.

Veszélyeztette a gyalogos forgalmat egy nyolc méteres fa egyik lehasadt ága Debrecenben, a Csárda úton. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.

Komádiban is fa okozott munkát tegnap a helyi önkormányzati tűzoltóknak. Itt egy tizenkét méteres akácfa hasadt ketté, amely akadályozta a közúti forgalmat a 4221-es számú úton. A tűzoltók kivágták az akácfát.

Két idős emberhez is vonultak tegnap a megyeszékhely hivatásos tűzoltói. Debrecenben, a Péterfia és Baross utcában is ki kellett nyitni az ajtót, mivel az ott élő idős emberek nem tudták a mentőszolgálatot beengedni. A debreceni egységek egyik esetben kéziszerszámokkal nyitották ki az ajtót, másik esetben pedig kihúzós létra segítségével jutottak be a lakásba. A sérülteket a mentőszolgálat kórházba szállította.

Hajdúhadházon, a Nefelejcs utcában egy négyezer négyzetméteres területen száraz avar lángolt tegnap délután. A hajdúböszörményi és debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Egy személygépkocsi fának ütközött Hajdúnánáson, a 3502-es számú úton. A hajdúnánási hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, akik áramtalanították az autót. A mentőszolgálat a gépjármű vezetőjét kórházba szállította.

Szerda este a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották Nagykereki közelébe, a Debreceni útra. Az árokparton száz négyzetméteren égett a száraz avar, melyet a tűzoltók kéziszerszámokkal oltottak el – összegezte a szerdai riasztásokat honlapján a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az elmúlt 24 óra rendőri intézkedései

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az egyenruhások az elmúlt 24 órában 5 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, amelyek könnyű sérüléssel végződtek. A szolgálatot ellátó állomány 5 személyt fogott el, akik közül 2 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, míg 3 főt a velük szemben érvényben lévő körözés alapján. A rendőrök 13 személyt állítottak elő, köztük 7 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 14 esetben történt.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA