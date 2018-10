Baleset ért egy Szojuzt, kényszerleszállást hajtottak végre az űrhajósok

A fedélzeten az orosz Alekszej Ovcsinyin és az amerikai Nick Hague tartózkodott, az orosz állami televízió jelentései szerint „életük nem volt veszélyben.”

Alekszej Ovcsinyin (b) és Nick Hague a kilövés előtt | Fotó: AFP / Kirill Kudryavtsev

A rakétát Kazahsztánból lőtték fel, és a Nemzetközi Űrállomásra tartott volna. A NASA közölte, az indítás utáni problémát a hordozórakéta meghibásodása okozta. Erről videofelvétel is készült.

A kényszerleszállás sikeres volt, a kapszula rendben levált a rakétáról. A NASA szerint Ovcsinyin és Hague is életben van, jó az általános állapotuk. A mentőcsapatok már úton vannak a landolás helyszínére.

Search and rescue teams report they are in contact with the Soyuz crew, who report they are in good condition. The teams are en route to the landing site. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Z6RXKMKLfg

— NASA (@NASA) 2018. október 11.