Balerinából Eb-győztes karatés

Európa-bajnok lett a Shogun SE karatékája, Kerékgyártó Csenge, aki múlt hétvégén, a lengyelországi Wroclawban rendezett Shinkyokushin kontinensviadalon bizonyult a legjobbnak a +50 kilós kategóriában, vagyis a legkisebb súlycsoportban.

– Ez volt az első ilyen nagyobb versenyem, és nem is indult jól. Rosszul éreztem magam, izgultam, de aztán az első küzdelmemet megnyertem, ami megnyugtatott, és lendületet adott. Mind a három meccsemen diadalmaskodtam, igazából nem számítottam rá, hogy ilyen jól fog sikerülni az Eb, a célom az volt, hogy dobogóra álljak. Nagyon örülök, hogy én bizonyultam a legjobbnak Európában, bízom benne, még sok hasonló sikerben lesz részem – mesélte Csenge, aki már másfél éve készült erre a tornára.

És ha már megemlítette az ifjú bajnok az izgulást, érdeklődtünk, mindig jellemző-e rá ez a felfokozott hangulat, vagy csak most érezte, hogy hatalmas rajta a nyomás. – Azt szokták mondani, hogy kívülről nem látszik, hogy stresszelek, azonban belül én mást érzek. Előfordult, hogy már egy-egy versenyem is ráment erre, meg kell tanulnom, hogyan kezeljem a kiélezett helyzeteket. Az edzőm, Rácz Csaba nagyon sokat segít ezen a téren is, dolgozunk egy számomra megfelelő módszeren a szorongás leküzdésére.

Hiába törik, szakad

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnázium 17 éves tanulója arról is beszélt, hogyan kötött ki éppen a karate mellett. – Sokáig balettoztam és úsztam, mindkettőt nagyon szerettem, de nem merítettek ki eléggé. Így a szüleimmel elkezdtünk keresni valami olyan sportágat, ami minden energiámat leköti. De addig is, amíg kutattunk, elmentem karatézni, mivel a bátyám is azt csinálta. Jó volt a társaság, sikeresnek bizonyultam benne, és mivel szeretek küzdeni, verekedni, ott is ragadtam. Tíz éve karatézok, és még mindig imádom. Addig tervezem, hogy folytatom, amíg élvezem, szeretnék még sikereket elérni ezen a téren. Ugyanakkor szívesen tanulok is, úgy képzelem, idősebb koromban is az életem része lesz a mozgás, de nem az lesz a fő irányvonal – tudtuk meg Kerékgyártó Csengétől, akinek már volt bokaszalag-szakadása, többször eltört az ujja és a keze, de ez sem tántorította el szeretett tevékenységétől.

Köztudott, az élsport sok lemondással jár, kíváncsiak voltunk, egy tinilány hogyan éli ezt meg. – Nem sok időm van pihenni, az tény, hiszen az edzések mellett még ott van a suli is. A karate szerencsére abban is segített, hogy jól be tudjam osztani az időmet, úgy hiszem, mindent meg tudok tenni, amihez kedvem van. Megkönnyíti a dolgomat, hogy a barátaim is az egyesület tagjai, sokat találkozunk. Azért is szerencsésnek mondhatom magam, mert a legjobb barátnőm mindig próbálja úgy alakítani a dolgait, hogy akkor tudjunk találkozni, amikor én ráérek, nagyon megértő és segítőkész velem.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA