Baku, a „kaszpi Dubai” és fenséges tájai

Azerbajdzsán Örményországgal, Grúziával, Oroszországgal, Iránnal, valamint egy rövid szakaszon Törökországgal határos. Olajkitermelésének köszönhetően gyorsan fejlődő ország. Van honnan fejlődni, hiszen a Szovjetunió tagállamaként annak idején nagy nyomorúságban éltek a lakói. Azerbajdzsánban és fővárosában, Bakuban nagyon erős a rendőrség demonstratív jelenléte. Be van kamerázva, mely visszatartó erő a külföldi turisták számára, hogy ne kövessenek el bűncselekményt. Baku elképesztően sokat fejlődött a kilencvenes évek, azaz a Szovjetunió összeomlása, és Azerbajdzsán önálló állammá válása óta. Háborúztak Örményországgal – melyet elveszítettek – belső viszályok is voltak, de jelenleg konszolidált állapotok uralkodnak, habár nem a legdemokratikusabb viszonylatban. Baku üdítő, vibráló, szürrealista város, ahol elképesztő gyorsasággal gomba módra szaporodnak a toronyépületek. Rengeteg pénz jön az olaj és gázlelőhelyekből. Az uralkodó elit nagyon elszánt, hogy a világ, na és persze konkrétan a turista lássa, mennyire gazdag országról is van szó. A lakók öltözködési szokásai hasonlóak az európaiakéhoz, főleg Bakuban hiányoltam Azerbajdzsán egyediségét. A szovjet múlt öröksége – kevésbé esztétikus lakóépületek – mellett megtalálható az igazán modern, a Dubaiban jellemző építészeti irányzat is – az azeri jelleg csak gyengén erőltetett mutatóban van.

Modern és monumentális

Az éjszakai repülőutat követően megérkeztünk Baku szupermodern repülőterére, ahol már várt ránk „földi” járművünk. Haladtunk autóbuszunkkal a többsávos sztrádán, mellettünk Mercedes, BMW autók suhantak el. Az amerikai tempóban növekvő városban a középkori karavánszerájok és az ultramodern felhőkarcolók harmóniában férnek meg egymással. Ahogy közeledtünk a centrum felé, követtek minket az újabbnál újabb százméteres kőfalak. Városnézésünket az UNESCO Világörökség részévé nyilvánított iszlám óvárosában kezdtük. Azért is volt kellemes itt, mert a nagyváros többi részével ellentétben kellemes érzés volt gyalogolni a sétálóutcákban. Itt található Baku két legnevezetesebb látványossága: a Maiden torony és a Shirvanshah palota.

A Maiden-torony | Fotó: AFP / Kirill Kudryavtsev

A 29 méter magas tornyából szép kilátás nyílik a Kaszpi tengerre és a városra. A Mártírok dombján egy örökláng és sok márványba vésett fotó és felirat emlékeztet a háborús múltra. A jelen fényeit néha „beárnyékolják” a lépten-nyomon látható személyi diktatúra jelvényei, az Alijev család monumentális képei és szobrai. Baku este megtévesztő fényárban úszik, modern és monumentális határtalansága fogadja a látogatót. A Flame Towers a városból mindenhonnan látszik, az esti kivilágítása fantasztikus technikai bravúr, egyik pillanatban az azeri zászlót lobogtató alak, majd tűzcsóva imitáció „adja” a látványosságot. Az esti sétánkat a helyiekkel közös metrózással fejeztük be.

Tűzimádók

Másnap is tartogatott meglepetést számunkra ez a különleges hely, Lada flottával kirándultunk az iszapvulkánhoz, ahol „megmászhattuk” a sárlávákat, illetve fotózhattuk az iszapkürtőket. A kézfejünkre kentünk egy kevés iszapot, remélve, hogy az esetleges ráncok kisimulnak – úgy tartják, erre is jó. Majd a tengerpart mentén délfelé haladtunk a gazdagságot „megteremtő” tengeri fúrótornyok és „bólogató” olajkutak mellett. Gobusztán, az „ősemberi múzeumban” megszámolhattuk azt a sok ezer csodálatosan ép ősi sziklarajzot, melyek visszaidézték a jégkorszak után élt emberek kultúráját, szokásait. A történelem lapjai elevenednek meg az Atesgah szentélynél, a tűzimádók templománál.

A tűztemplomban nincsenek képek vagy szobrok, a szentség egy örökké égő kis tűz | Fotó: Becsi Etelka

A mi csoportunkkal együtt érkező japán turisták két azeri ruhába öltözött lányt kértek a fotózásukhoz. A csoportunk is kihasználta ezt a kivételes lehetőséget, kattogtak a fényképezők. Nagy meglepetés volt, amikor a perzsa idők óta lángoló domboldalhoz értünk. Ahogy a helyi idegenvezetőtől megtudtuk, több ezer éve egyfolytában ég, sem eső sem szél nem tudja eloltani.

Felér a kirándulás egy időutazással

Bakutól egy pár órás autókázás után olyan vidéki helyekre lehet elmenni, ahol a Kaukázus lábánál fekvő, nyugodt időutazáson vehetünk részt. Ősi tűzimádók, egykori keresztények földjén járunk. Gubába autóbusszal érkeztünk, majd átszálltunk Lada gépkocsikba, melyekkel felkapaszkodtunk Hinaligba, Azerbajdzsán legmagasabban fekvő falujába, 2500 méter fölé, mely ötezer éves kultúráját tükrözi a mai életformával. Amikor konvojban felfelé mentünk a szerpentinen, egy-két kocsinak felforrt a vize, e kényszerpihenőben pedig csodálatos képeket készíthettünk: monumentális hófödte hegyvonulatok, szegényes viskók.

Lány azeri öltözetben | Fotó: Becsi Etelka

Egy család teázásra invitált minket, így betekinthettünk a mindennapi életükbe. A hálószoba ablaka előtt egy franciaágyhoz hasonló fekvőhely volt, vitrin nippekkel és egy asztal székekkel. Az ablak mögötti hófödte csúcs irigylésre méltó „dekoráció”. Távozás előtt bekukkantok a konyhába is, ahol ugyanúgy megtalálható a mikrohullámú sütő, mint nálunk. A ház előtt egy hölgy a birkagyapjút mosta, előkészítve a feldolgozásra. Mindent saját maguk termelnek, a nők szőnyeget és ruhát készítenek gyapjúból, a férfiak pásztorok és kereskedők. Távozásunk előtt a csoportot körbevették a textiltermékeket árusító gyerekek. Mindenki vásárolt tőlük egy kedves emléket. A látogatás után sok élménnyel gazdagodva, a kanyargós utakon rodeózva haladt a Lada konvojunk.

– Becsi Etelka –

