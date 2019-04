Bajnokok Ligája: több sebből is véreznek a torinóiak

A Juventus két alapembere, Giorgio Chiellini és Emre Can nélkül utazott el az Ajax Amsterdam elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-negyeddöntő szerdai első mérkőzésére a holland fővárosba – írja az nso.hu.

Ronaldo és Chiellini sem?

A La Gazzetta dello Sport úgy tudja, a 34 esztendős Chiellini a hétfői edzésen sérült meg. A torinóiak csapatkapitánya – aki ebben az idényben harminc tétmeccsen lépett pályára a Juvéban – emiatt nem léphet pályára szerdán Amszterdamban.

Állítólag a 24 esztendős Daniele Rugani helyettesítheti Chiellinit. Rugani a mostani évadban 16 tétmérkőzésen kapott lehetőséget Massimiliano Allegri vezetőedzőtől.

Az olaszok védelméből Martín Cáceres és Andrea Barzagli is sérült, sőt Douglas Costa, Cristiano Ronaldo és Juan Cuadrado sem teljesen egészséges.

A mai másik BL-negyeddöntő első mérkőzése előtt (Manchester United–FC Barcelona, 21 óra, tv: M4 Sport) a Barca középpályása, Sergio Busquets beszélt az uefa.com-nak.

A Barcelona kétszer is játszott BL-döntőt a MU ellen (2009-ben és 2011-ben is nyert az FCB), azonban a manchesteriek stadionjában, az Old Traffordon Busquets még sosem futballozott. „Más felfogásban játsszák a focit, mint mi. Nagy hangsúlyt fektetnek a fizikális játékra és szeretnek kontrajátékra berendezkedni. Mindenesetre mindig is szerettem volna pályára lépni az Old Traffordon.”

HBN

Bajnokok Ligája - A szerdai program Budapest/Nyon - A keddi játéknap után szerdán két mérkőzéssel folytatódik a negyeddöntő a labdarúgó Bajnokok Ligájában: a párharcok első felvonásán a Manchester United a Barcelonát, az Ajax Amsterdam a Juventust fogadja. Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések: a szerdai program (az euró... Tovább a cikkhez

Bajnokok Ligája - A Tottenham legyőzte a Manchester Cityt, kétgólos előnyben a Liverpool London/Liverpool - Kisebb meglepetésre a Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol negyeddöntőjének visszavágóját, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Cityt. A másik keddi mérkőzésen a Liverpool 2-0-ra verte a vendég FC Portót.Londonban, a Tottenham új ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA