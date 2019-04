Bajnokok Ligája – Simán jutott tovább a Barcelona, az Ajax a Juventust is kiejtette

Torinóban az első negyedórában a hazai csapat uralta a meccset, beszorította ellenfelét, ám igazi helyzetet nem tudott kialakítani, majd visszavett a tempóból. Az Ajax ezek után nagyobb területhez jutott, ám a félidő közepén egy szögletet követően Cristiano Ronaldo a Juventust juttatta vezetéshez. A portugál csatár a 126. találatával megerősítette helyét a BL örökranglistájának élén.

Az olasz drukkerek még javában a gólt ünnepelték – amelyet végül videózás után ítéltek meg csapatuknak -, amikor egy amszterdami támadást záró gyenge átlövést Donny van de Beek vett át üresen a tizenhatoson belül, és a jobb alsó sarokba lőtt.

A félidő hajrájában a Juve játékosain érezni lehetett a feszültséget. Próbáltak kezdeményezni, ám sok hibával szőtték támadásaikat, így lehetőséghez sem nagyon jutottak, s az Ajax szórványos kontrái sem jártak eredménnyel.

A második játékrészben a holland együttes nagy lendülettel kezdett, gyorsan fölénybe került, s egyre gyakrabban hozta zavarba a torinói védőket. Az Ajax uralta a középpályát, játékosai lényegesen frissebben mozogtak és sorra dolgozták ki helyzeteiket. A nagy zicereket viszont nem tudta gólra váltani a vendégcsapat, a félidő közepén azonban egy szöglet után Matthijs de Ligt mégis megszerezte a vezetést.

A Juventus a gólig gyengén futballozott, de hátrányban sem tudott váltani. A lefújásig az Ajax növelhette volna előnyét, a hazaiaknak gólhelyzetük sem volt, így kiestek. Az Ajax pedig a címvédő Real Madrid után, az olasz bajnokot is elbúcsúztatta, a négy között pedig a Manchester Cityvel vagy a Tottenham Hotspurrel találkozik.

A Barcelona már az idegenben 1-0-ra megnyert első mérkőzésen megalapozta továbbjutását a Manchester Uniteddel szemben. Lionel Messi a visszavágó 16. és 20. percében is betalált, ám a második alkalommal David de Gea hibája is kellett a gólhoz, ugyanis a labda a vendégek spanyol kapusának hóna alatt jutott a hálóba. A katalánok a folytatásban is fölényben voltak, és bár a Manchester is eljutott lövésekig, szépítenie nem sikerült.

A második félidőben sem változott a játék képe, a mérkőzés – és a meglehetősen egyoldalú párharc – végeredményét Philippe Coutinho állította be. A Barcelona immár 31 meccs óta veretlen hazai pályán a BL-ben, az elődöntőben pedig a Liverpoollal vagy az FC Portóval játszik.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók

Juventus (olasz)-AFC Ajax (holland) 1-2 (1-1)

gólszerzők: Ronaldo (28.), illetve Van de Beek (34.), De Ligt (67.)

Továbbjutott: az Ajax, 3-2-es összesítéssel.

FC Barcelona (spanyol)-Manchester United (angol) 3-0 (2-0)

gólszerzők: Messi (16., 20.), Coutinho (61.),

Tj.: a Barcelona, kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.

– MTI –

