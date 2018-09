Bajnokok Ligája: Ronaldót kiállították első juvés meccsén, a Real leiskolázta a Romát

Szerdán folytatódtak a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmei, a játéknapon több slágermeccset is rendeztek.

A Juventus nyári sztárigazolása, Cristiano Ronaldo már az első fordulóban visszatért Spanyolországba, a torinói együttes ugyanis a Valenciához látogatott. A zebrák aktívabban kezdték az összecsapást, több ziccerig is eljutottak Mandzukic, illetve Khedira révén, de nem sikerült megszerezniük a vezetést. A 30. percben aztán jött Ronaldo drámája: Felix Brych játékvezető egy kisebb összetűzést követően kiállította a portugál klasszist.

Egy közelebbi videó az esetről, amin talán könnyebben kivehetőek az események:

A torinói csapat ezt követően sem állt be, sőt, a félidő végén egy Joao Cancelo elleni szabálytalanság miatt megítélt tizenegyesből a vezetést is sikerült megszerezniük Miralem Pjanic révén.

Előnyüket aztán a második félidőben meg is duplázták, ugyancsak tizenegyesből: ezúttal Leonardo Bonucci került a földre a tizenhatoson belül, Pjanic pedig ezúttal sem hibázott.

A Valencia a játékrész végére a torinóiak fölé kerekedett, a hosszabbításban még egy büntetőt is sikerült kiharcolniuk, ám Daniel Parejo lövését hárította Wojciech Szczesny, így maradt a 2-0-s torinói siker.

A játéknap rangadója egyértelműen a Real Madrid-AS Roma találkozó volt. A címvédő meggyőzően kezdett hazai pályán, fölényben játszottak, Isco zseniális szabadrúgásával pedig már 1-0-ra vezettek az első félidő végén.

A második játékrész is főként spanyol lehetőségeket hozott, ezek közül egyet Gareth Bale gólra is váltott az 58. percben. A csereként beállt Mariano Diaz is eredményes volt a hosszabbításban, kialakítva így a 3-0-s végeredményt.

A Bajnokok Ligája szerdai eredményei (csoportkör, 1. forduló):

E csoport:

Ajax-AEK Athén 3-0

Benfica-Bayern München 0-2

F csoport:

Manchester City-Lyon 1-2

Sahtar Doneck-Hoffenheim 2-2

G csoport:

Real Madrid-AS Roma 3-0

Viktoria Plzen-CSZKA Moszkva 2-2

H csoport:

Valencia-Juventus 0-2

Young Boys-Manchester United 0-3

