Bajnokok Ligája: nem lehet altatni

A negyeddöntők visszavágóival folytatódnak a küzdelmek kedden este a Bajnokok Ligájában: 21 órától rendezik az FC Barcelona–Manchester United (élő M4 Sport) és a Juventus–Ajax (élő Spíler2 TV) párharcot is. Egy héttel ezelőtt a Barça Shaw öngóljával nyert az Old Traffordon, míg Amszterdamban David Neres, illetve C. Ronaldo is betalált. Egyik mérkőzésen sem diktáltak túl nagy iramot az együttesek, ezúttal azonban már nem lehet altatni, minden bizonnyal élvezetesebb, akciódúsabb találkozókra van kilátás, hiszen a tét óriási, a legjobb négy közé kerülés.

Bevennék a Camp Nout

A vörös ördögök szombaton 2–1-re legyőzték a West Ham gárdáját, így jó hangulatban várhatják a keddi BL-csatát. Minden hétfőn új blogbejegyzéssel jelentkezik Juan Mata, a Manchester csatára, s felhívta rá a figyelmet, milyen fontos meccs előtt állnak. Felelevenítette, hogy húsz évvel ezelőtt, a barcelonai Camp Nouban a Manchester United nyerte meg a BL-t, miután az utolsó percekben fordítva 2–1-re legyőzte a Bayern Münchent. „Micsoda este. Remélem, kedden újabb varázslatos estét lesz lehetőségünk átélni. Hinnünk kell benne!” – írja.

A Juventus gyakorlatilag minden kulcsjátékosát pihentette a múlt hétvégi fordulóban, aminek következtében a Zebrák 2–1-re kikaptak a SPAL vendégeként, és elmaradt a bajnokavatás. Massimiliano Allegri láthatóan feláldozta a bajnokit, hogy kedden semmi se álljon a sikerük útjába. A hollandoknál az argentin Nicolás Tagliafico eltiltás miatt nem léphet pályára, míg Frenkie de Jong szereplése kérdéses.

SZADÓ

