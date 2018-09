Bajnokok Ligája: Firmino lehet, nem látta, de bevágta

Nagyszerű játékot hozott a C csoport nyitómérkőzése. A hazaiak már 2–0-ra is vezettek, azonban a franciák a 83. percre egyenlítettek. Úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, amikor jött a csereként pályára lépett Roberto Firmino, és a ráadásban megszerezte a győztes találatot.

Jürgen Klopp menedzser szerint ez a nagyszerű győzelem megmutatta, hogy a BL-ben nincsen megmászhatatlan hegy a liverpooliak számára.

„A klub fejlődését jól mutatja, hogy amikor azt halljuk, hogy a Liverpool a PSG-vel játszik, egy pillanatig sem gondolunk arra, hogy nincs esélyünk – idézi Kloppot az nso.hu. – Egy-két-három évvel ezelőtt az emberek azt hitték, hogy ez lehetetlen feladat. De most már ezt a hegyet is meg tudjuk mászni, noha hihetetlenül nehéz. Miközben a meccsen elképesztően sokat kellett küzdenünk, azért a focira is maradt erőnk – nyilatkozta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Kiemelte Sturridge nagyszerű játékát, illetve Firmino nagyszerű visszatérését. A brazil játékos a Tottenham ellen 2–1-re megnyert szombati bajnokin egy Jan Vertonghennel történt összecsapás alkalmával szemsérülést szenvedett, szerencsére nem súlyosat. Klopp hétfőn úgy nyilatkozott, amennyiben aznap kellene játszatnia, esélye sem lenne rá. Kedden aztán kiderült, hogy csereként már bevethető, és végül ő szerezte a győztes gólt.

„Még hétfőn sem nézett ki igazán jól, és csupán egy kedd reggeli edzés volt, ahol tesztelhettük. Az, hogy vállalta a játékot, megmutatta a csapatba vetett hitét. De jó volt látni Sturridge teljesítményét is, százszázalékosan visszafizette a bizalmat” – tette hozzá.

Nem korrekt

A PSG német edzője, Thomas Tuchel szerint az eredmény cseppet sem tükrözi a valóságot. „Nem korrekt, hogy ez lett a vége, a hajrában nekünk volt ziccerünk Draxler révén. Ez a 3–2-es eredmény nem logikus és nem korrekt” – mondta.

A nap másik érdekessége Lionel Messi nevéhez fűződik, az argentin mesterhármast szerzett a PSV ellen.

Keddi eredmények

A csoport

FC Bruges–Borussia Dortmund 0–1 (0–0)

Monaco–Atlético Madrid 1–2 (1–2)

B csoport

Internazionale–Tottenham Hotspur 2–1 (0–0)

Barcelona–PSV 4–0 (1–0)

C csoport

Liverpool–PSG 3–2 (2–1)

Crvena zvezda–Napoli 0–0

D csoport

Galatasaray–Lokomotiv Moszkva 3–0 (1–0)

Schalke–Porto 1–1 (0–0)

