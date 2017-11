“Azt kaptuk, amit vártunk”

Sárrétudvari KSE-Hajdúnánás FK 1-0 (0-0)

120 néző. Vezette: Tóth T. (Papp J., Kövér F.)

Sárrétudvari KSE: Kiss B.–Rozsik K., Szabó T., Balogh A. (Gál M.), Füleki B., Erős L. (Juhász B.), Fegyverneki M., István B., Elek S., Tóth L., Szűcs P. Edző: Szabó Lajos

Hajdúnánás FK: László T.–Tornyai V., Perényi R., Gyöngy T. (Kiss L.), Újvári Zs., Polgár G., Félegyházi Z. (Dallos-Nagy T.), Fodor J., Zsuga Á. (Kállai M.), Kovács G., Vígh L. Edző: Daróczi Péter

Gól: Füleki B. Jók: Füleki B., Szabó T., Elek S., Tóth L. (a mezőny legjobbja), illetve senki Kiállítva: Perényi R. Ifi: 5-0

Szabó Lajos: Az év utolsó hazai mérkőzésén győzelemmel búcsúztunk közönségünktől. Változatos mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de megremegtek a lábak a döntő pillanatokban. Ez betudható az elmúlt hetekben elszenvedett súlyos vereségeknek, de Füleki Béla a mérkőzés végén eldöntötte a mérkőzés sorsát. Nádházi Lajosnak nagyon szépen köszönjük az egész éves munkáját, mivel finom vacsorákkal örvendeztette meg a csapatot minden hazai mérkőzés után. Hajrá, Udvari!

Daróczi Péter: Megszakadt egy jó sorozatunk. Remélhetőleg ez csak egy rövidzárlat volt, és a jövő héten megpróbálunk szépen búcsúzni az őszi szezontól. Vannak ilyen mérkőzések,amikor ha reggelig játszunk, akkor sem rúgunk gólt. Gratulálok a Hajdúnánásnak a győzelmükhöz.

Derecskei LSE-Berettyóújfalui SE 2-1 (1-1)

100 néző. Vezette: Muszka Z. (Varga Gy., Szűcs L.)

Derecskei LSE: Menyhárt N.–Berán B., Vadász I., Lakatos R. (Fekete L.), Sólyom M. (Kovács M.), Csizmadia Cs., Szilágyi M., Burkus D., Nagy P., Alimán J., Papp Á. Edző: Szép Sándor

Berettyóújfalui SE: Virányi G.–Békési D., Nagy B., Csordás J., Jancsó A. (Nagy S.), Kártik Zs., Nemes I. (Szitkó R.), Szabó P., Sándor Sz., Nagy R., Nagy I. Szitkó Róbert

Gól: Alimán J., Papp Á., illetve Kártik Zs. Jók: mindenki, illetve Kártik Zs., Békési D. Ifi: 1-6

Szép Sándor: Úgy tűnik, az őszi szezon végére kezdünk kiegyenesedni. Elég régóta nem tudtunk Berettyóújfalu ellen még csak pontot se szerezni. Most végre megtört a jég. A csapat hozzáállása a mai mérkőzésen parádés volt, és így megérdemelten tartottuk itthon a 3 bajnoki pontot.

Szitkó Róbert: a döntetlen reálisabb lett volna a mérkőzés képe alapján, de sajnos, jelen pillanatban hadilábon állunk a szerencsével is.

Monostorpályi SE-Hosszúpályi SE 3-1 (3-0)

200 néző. Vezette: Török Z. (Gyarmati I., Gáti Cs.)

Monostorpályi SE: Barna L .(Sallai J.)–Nyilas J. (Bodnár I.), Patka J. (Mile D.), Tapoti J. (Kiss G.), Tóth A., Sándor B., Bereczky B., Cseke B. (Bodnár L.), Hegedűs Gy. (Bodnár P.), Gellért M., Lakatos Zs. (Rózsa N.) Edző: Kaszás János

Hosszúpályi SE: Szabó A.–Buglyó A., Rostás K., Lakatos F., Vass L. (Lakatos T.), Szabó G., Kremiczki F., Bagi L., Kőnig A., Bencsik A., Dobi Z. Edző: Szelyem Nándor

Gól: Cseke B., Lakatos Zs. (2), illetve Kőnig A. Jók: mindenki, illetve Kőnig A., Rostás K., Buglyó A. Ifi: 1-0

Kaszás János: Jól kezdtük a mérkőzést. Sorra alakítottuk ki a helyzeteket, ezekből 3 gólt sikerült is szereznünk. A 2. félidőben kicsit visszavettünk a tempóból, érthetetlen módon, és kiegyenlítettebbé vált a játék. Most már az ellenfelünknek is adódtak helyzetei, és amíg mi sorra elpuskáztuk ezeket, az ellenfelünknek egyszer sikerült betalálnia. De a győzelmünket ez már nem tudta meggátolni. Gratulálunk az ificsapatunknak a győzelmükhöz. További sok sikert a Hosszúpályinak!

Szelyem Nándor: Látszik, hogy közeleg a karácsony. Elkezdtük osztogatni az ajándékokat: nem jött el 5 kezdőjátékosunk, továbbá helyzetbe hoztuk háromszor a Monostorpályit. Ők éltek is a lehetőséggel. A 2. félidőben voltak pozitívumok, sőt azt meg is nyertük. Köszönjük, hogy ennyien elkísérték és buzdították a csapatot.

Kabai Meteorit SE-Hajdúhadházi FK 1-3 (1-1)

100 néző. Vezette: Tóth Sz. (Dobi Zs., Szabó P.)

Kabai Meteorit SE: Jónás B.–Sarkadi A., Szabó D. (Kállai D.), Karika M., Mester M. (Rózsa O.), Kovács M., Szabó B., Kozma L., Czidor R. (Tamás M.), Kiss R., Magyar A. Edző: Plókai Mihály

Hajdúhadházi FK: Nagy S.–Rostás M., Szabó G., Balogh I. (Dancsi J.), Kiss Zs., Horváth A., Halder P., Fekete I., Szabó I., Kovács G. (Dán J.), Gábor L. Edző: Pintér István

Gól: Gábor L.(ög), illetve Szabó G.(2), Kállai D.(ög) Jók: mindenki Kiállítva: Horváth A. Ifi: 3-2

Plókai Mihály: Még nem nyilatkozott.

Pintér István: Egy új arcát mutatta meg a csapat. Akarásból, küzdeni tudásból jelesre vizsgázott mindenki, ezért minden dicséretet megérdemelnek.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.-Hajdúdorog SE 3-2 (1-1)

44 néző. Vezette: Jánvári T. (Gyugos B., László J.)

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bíró T.–Kasuba M., Bede Gy. (Biri B.), Mertin L., Halász Z., Molnár Á., Szabó B., Nagy K., Dávid T., Veres T. (Milák P.), Varga S. Edző: Halász Zoltán

Hajdúdorog SE: Tóth Z.–Bak I., Juhász B., Juhász T., Kovács A., Franczel P. (Simicsku I.), Szabó Z., Pogácsás J., Balla K., Vincze Cs., Kelemen B. (Pogácsás B.) Edző: Juhász Bertalan

Gól: Szabó B., Kasuba M., Dávid T., illetve Juhász T., Vincze Cs. Jók: Mertin L., Kasuba M., illetve Balla K., Vincze Cs., Ifi: 6-1

Halász Zoltán: Küzdelmes mérkőzésen, enyhe mezőnyfölényben játszottunk, de ez helyzetekben nem nagyon mutatkozott meg. Végig küzdöttünk a győzelemért, ez a 92. percben szerencsére össze is jött.

Juhász Bertalan: Jó, iramú fordulatos mérkőzésen a 93. percben pontot veszítettünk. Gratulálok a Sámsonnak! Hajrá, Dorog!

Hajdúböszörményi TE-Hajdúszoboszlói SE 4-0 (3-0)

300 néző. Vezette: Nagy T. (Pósa Zs., Nagy L.)

Hajdúböszörményi TE: Csorvási T.–Oláh N. (Bányász K.), Tóth T. (Rőth A.), Andorkó S. (Kerek B.), Szathmári Zs., Szabó M. (Tóth B.), Hortó A. (Linzenbold Zs.), Jeremiás G., Nagy M. (Barna B.), Lovas M., Lippai T. Edző: Bogdanovic Igor

Hajdúszoboszlói SE: Csobán I–László R., Balás V. (Butor Cs.), Kökényesi Á., Kovács Gy. (Pap L.), Kálmán Z. (Márton D.), Éder G., Kereki M., Tóth L. (Galgóczi P.), Szabó B., Pataki P. Edző: Sarkadi Zoltán

Gól: Nagy M.(2), Szabó M., Lippai T. Jók: Szatmári Zs., Lippai T., Szabó M., illetve senki Ifi: 1-3

Bogdanovics Igor: Úgy készültünk erre a meccsre, hogy másabb lesz, mint az előző négy, és úgy készültünk fel, hogy egy jó játékosokból álló Hajdúszoboszló ellen csak jó játékkal tudjuk megnyerni a mérkőzést. Nagyon jó volt látni, ahogy ma játszottak a fiúk. Büszke vagyok a csapatomra.

Sarkadi Zoltán: Nem sikerült megnehezítenünk a magabiztosan és jól futballozó hazai csapat dolgát, így csak gratulálni tudok. Gratulálok az ificsapat újabb győzelméhez!

Nyíradony VVTK-Téglási VSE 13-0 (5-0)

100 néző. Vezette: Erdélyi T. (takács I., Kövér F.)

Nyíradony VVTK: Kiss G.–Kerecsen J. (Gyurina J.), Gerghel E. (Gafouroglou A.), Tömöri L., Vasas T., Takács A. (Szilágyi Z.), Kónya Cs. (Mercs J.), Somogyi T., Éles Z., Kiss I. (Gáll F.), Gyügyei Z. Edző: Orosz János

Téglási VSE: Kovács I.–Hadházi R. (Kiss Z.), Danó H., Szarka I., Fejes I., Jeney D., Hevesi F., Mészáros N., Nagy M., Danó Zs. (Molnár Zs.), Danó N. Edző: Kiss Zoltán

Gól: Vasas T. (4), Kiss I., Tömöri L. (3), Gáll F. (2), Somgyi T., Gyügyei Z., Gafouroglou A. Jók: mindenki Ifi: 5-2

Orosz János: Nehéz egy ilyen mérkőzés után bármit is nyilatkozni. Ellenfelünk még bírta erővel, megpróbálta minél kevesebb góllal megúszni a mérkőzést, de mivel az erő hamar elfogyott, nem sikerült nekik megúszni a gólzáport. Gratulálok a csapatnak, hogy nagy különbségű vezetésünk után se álltak meg. Megpróbáltak minél több gólt szerezni.

Kiss Zoltán: Még nem nyilatkozott.

DASE-DVSC II. 0-3 (0-2)

60 néző. Vezette: Szűcs L. (Benedek Zs., Dobi Zs.)

DASE: Dobó L.–Kiss L. (Faragó Á.), Rácz N., Gellérfi S., Németh G., Barcza Á., Szalóczi Z. (Fogarasi Á.), Sütő B., Gál T. (Bács Z.), Hudák B., Lengyel I. Edző: Dér István

DVSC II.: Szabados I.–Kuti K., Hevesi K., Tonhaizer F. (Ilyés B.), Újvárosi Á., Bíró P. (Haraszti P.), Nagy K., Szabó J., Barna Sz., Koval V., Stampf A. Edző: Gyarmati András

Gól: Kuti K. (2), Nagy K. Jók: mindenki (Gellérfi S.),illetve mindenki Ifi: 7-0

Dér István: Azt kaptuk, amit vártunk. Egy nem ebbe az osztályba való csapat ellen a játékosok megtettek mindent, amit kellett. Büszke vagyok a csapatomra.

Györki Béla: Minden mérkőzés fontos a számunkra. A mai győzelem ugyanolyan fontos, mint a többi.

