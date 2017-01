Azt beszéli már az egész város

Felfokozott hangulat előzi meg a DVSC-TVP soron következő bajnokiját, ami nem csoda, hiszen az ősi rivális Ferencváros érkezik a Hódos Imre-sportcsarnokba. A K&H női kézilabda liga debreceni meccséről, ami pénteken 18 órától kezdődik, a Hajdú Online élőben beszámol.

Nagyon veszélyesek

A várakozásoknak megfelelően várhatóan telt ház előtt küzdenek a felek, így előre garantálható, hogy a megszokott fantasztikus hangulatban mérik össze erejüket a csapatok. A mérkőzésről a Loki egyik legrutinosabb játékosát, a sok nagy csatát megélt Csáki Viktóriát faggatta a Napló.

– A Fradi ellen mindig élmény játszani! A zöld-fehérek csapatát rendre nagyszerű kézilabdások alkotják, így van ez most is. Természetesen ugyanúgy, ahogy a többi csapattársam, én is nagyon várom már a pénteki derbit – kezdte a beszélgetést a Csakesz becenévre hallgató játékos. – Jó kapusaik vannak, keményen védekeznek, s a lerohanásokat eredményesen csinálják. Sőt, a második szándékú lerohanásaik is gyorsak és precízek, illetve ki kell emelnem, hogy a szélsőket ők játsszák meg a legjobban a magyar mezőnyben. Rendkívül veszélyesek a támadásaik! A szezon elején elszenvedtek pár vereséget, de az eredmények azt bizonyítják, tanultak a hibáikból, mert a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is menetelnek azóta.

Mindenki a maximumon

De vajon mi lehet a recept a Fradi ellen?

Csakis akkor lehet esélyünk, ha csapatként lépünk pályára, s a végletekig küzdünk.

Egyetértek Borbás Rita, a Hajdú-bihari Naplónak adott nyilatkozatával, most nem lesz elég, ha csak 2-3 ember nyújt átlagon felüli produkciót. Mindenkinek hozzá kell tennie a maga részét a bravúrhoz! Remélem, mindig lesz olyan játékosunk, aki át tudja lendíteni a csapatot az esetleges holtponton. Türelmesen kell kézilabdáznunk, s nem szabad hagynunk, hogy a Fradi átrohanjon rajtunk. Bár az utóbbi évek statisztikája mást mutat, én mégis azt érzem, kevés gólos meccset vívunk. Bízom benne, hogy jó játékkal rukkolunk elő és a szurkolóink buzdítása mellett egy izgalmas mérkőzést játszunk. Az, hogy ez mire lesz elegendő, kérdéses. Remélem, péntek 13-a nekünk hoz majd szerencsét! – fogalmazott az egykori válogatott jobbszélső.

HBN-BN

Az állás

1. Győri Audi ETO KC 11 11 0 0 385–230 22

2. Érd 10 8 1 1 284–245 17

3. FTC-Rail Cargo Hungaria 10 8 0 2 313–244 16

4. Dunaújvárosi Kohász KA 10 7 0 3 300–246 14

5. DVSC-TVP 10 5 3 2 283–248 13

6. Ipress Center-Vác 10 6 1 3 277–256 13

7. Siófok KC 10 4 1 5 273–273 9

8. Alba Fehérvár KC 10 4 0 6 256–262 8

9. Mosonmagyaróvári KC 10 3 1 6 227–269 7

10. Budaörs 9 2 2 5 223–280 6

11. MTK Budapest 10 2 1 7 252–309 5

12. Kisvárda Master Good SE 10 2 0 8 252–291 4

13. EUbility Group-Békéscsaba 10 1 1 8 229–276 3

14. Kispest 10 1 1 8 244–369 3

