Azonos célért dolgoznak a pedagógusok

Összesen húsz helyszínen tart az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ Megyei és Fővárosi Szakmai Tanévnyitó Konferenciát augusztus 24. és szeptember 6. között. Az idei konferenciasorozatnak Debrecenben a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma adott otthont csütörtökön.

– Fontos, hogy a tanulók megfelelő szakképzést kapjanak, és egy jó életpályát alakítsanak ki maguknak. Ebben nagy szerepe van a tanároknak, a konferencia ezért is lesz hasznos számukra – jelentette ki dr. Barcsa Lajos, a házigazda intézmény igazgatója.

Összhang és fejlődés kell

Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja kifejtette, örülne, ha a tanintézmények dolgozói kölcsönösen hálásak lennének egymás munkájáért, hiszen egy jó közösségben lehet jól dolgozni. Külföldi példákat is hozott arra, hogy a jó közösség hozzájárul a sikerhez, elvégre mindenki azonos célért, a tudás átadásáért dolgozik.

– Idén nagy változások nem lesznek az oktatásban. Egészen a 9. évfolyamig ingyen tankönyvet kapnak a diákok, 1. és 2. osztályban viszont mindig újakat. Emellett új generációs tankönyvek és taneszközök is megjelennek, amelyek az oktatás színvonalát növelik. A tematikus hetek, az infrastrukturális fejlesztések és a különböző ösztöndíjak ugyancsak segítik azt, hogy felkészült diákok kerüljenek ki az iskolákból – hangsúlyozta Pálfi Erika, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályának vezetője. Hozzátette, az is nagy öröm számukra, hogy egyre többeket érdekel a pedagógusi pálya, és fejlődik a pályaorientációs tanácsadás is.

