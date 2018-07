Azonnal a szerelmese lett

Nemrég ért véget az uszonyosúszók belgrádi világbajnoksága, melyen a Debreceni Búvárklub fiatal tehetsége, Szűcs Rebeka négy versenyszámban is szerepelt: 50, 100 és 200 méteres felszíni úszásban is megjavította egyéni csúcsát, a 4×100-as felszíni váltó tagjaként pedig hatodik helyet ért el.

A 18 éves sportolóhölgy mesélt élete első világbajnokságáról a Naplónak. – Már annak is nagyon örültem, hogy egyáltalán kijutottam. Az egyéni számaimban ugyan nem sikerült a döntőbe jutnom, de az addigi legjobb eredményemet mindenhol megjavítottam. Külön boldogság volt, hogy a váltóval ott lehettünk a fináléban, és ott is megjavítottam az addigi rekordomat. Ugyan ez volt az első vb-m a felnőttek között, mégis számítottam rá, hogy jól fog sikerülni, mivel már a felkészülésem is remekül alakult. A fő célom, hogy egyéniben is bekerüljek a legkiválóbbak közé, az időeredményeim alapján ettől nem vagyok messze. Kitartó embernek tartom magam, bízom benne, hogy rövidesen akár dobogóra is állhatok – tekintett vissza Rebeka, majd azt is elmondta, miként került kapcsolatba ezzel a szokványosnak semmiképp sem nevezhető sportággal.

Nincs ellenségeskedés

– Öt éves voltam, a testvérem már járt úszni, és anyukámmal elkísértük őt az edzésekre. Én nem szerettem úszni, de aztán kipróbáltam uszonyokkal, és rögtön a szerelmese lettem, azóta pedig minden nap a vízben vagyok. Azért is szeretem, mert egy különleges, nem mindennapi sportág, illetve a közeg is nagyon jó, családias a hangulat. De ez nem csak nálunk jellemző, az uszonyosúszók egy nagy családot alkotnak, kedves mindenki, nincs ellenségeskedés. Belgrádban is mindenki szurkolt mindenkinek. Persze verseny közben csakis arra koncentrálunk, hogy minél jobban teljesítsünk, de amint kiszállunk a medencéből, ismerősökkel, barátokkal találkozunk, nem pedig rosszakarókkal – részletezte.

Szűcs Rebeka igazán szerencsés helyzetben van, hiszen a világ legjobbjával, Senánszky Petrával edzhet hétről hétre. – Mivel most csak Petra és én mentünk a vb-re a klubból, így közösen készültünk. A foglalkozások szuper hangulatban teltek, Petra amellett, hogy az egyik példaképem, még jó barátnőm is. Legyen bármiről is szó, sokat segít nekem, nagyon motiváló, hogy vele együtt tréningezhetek.

Megvannak a tervei

Mint megtudtuk, Rebeka a levezető edzések után jól megérdemelt pihenőjét tölti. A családjával Visegrádon volt, de a Balatonra is ellátogat majd, ahol, mint mondta, aktív kikapcsolódást tervez, hiszen az úszás mellett sok más mozgásformát is szívesen űz.

Kókai Dávid tanítványa olasz-magyar kéttannyelvű képzésre jár, jövőre fog érettségizni. Az idegenvezetés is érdekli, de szívesen lenne sportpszichológus is. Miközben a terveibe avatta be lapunkat, felmerült a kérdés, neki volt-e már szüksége pályafutása során szakember segítségére. – Általában pozitívan próbálok hozzáállni a dolgokhoz, szerencsére nem történt még velem olyan, ami miatt szükségem lett volna pszichológusra. Ha úgy érzem, valami nem stimmel, a szüleimmel és a barátommal is mindent meg tudok beszélni, ahogyan az edzőmmel is. Bármi bajom van, bátran számíthatok rá – fogalmazott.

HBN

