Azért, mert fából van, még nem tüzelő!

Hajdú-Biharban jellemzően a hagyományos, illetve régi típusú fűtési módokat előnyben részesítő külterületi, zártkerti településrészeken fordul elő ez a probléma valamennyi járásban. Az ezzel kapcsolatos bejelentések oka nem kizárólag az eltüzelt anyagok fajtája, hanem sok esetben a tüzelőberendezések műszaki állapota – tudtuk meg Kórós Csaba Józseftől, a Hajdú-Bihar Megyei kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának vezetőjétől.

Tiltott anyagok égetése akár lakástűzhöz is vezethet.

Kórós Csaba

Egyszerűbb elégetni

– A lakosság elsősorban a hulladék megsemmisítésének egyszerűbb módjaként, illetve fűtési célból választja a hulladékok elégetését, főként olyan anyagokat tűzre dobva, melyek a háztartásokban általában megtalálhatók. Általánosságban elmondható, hogy minden olyan anyag égetésétől tartózkodni kell, mely nem szerves, azaz természetes eredetű, megfelelően szárított tüzelőanyag, különösen, ha szintetikus (vegyi) anyagot tartalmaz, azzal kezelték, átitatták stb. – figyelmeztet a szakember. – Talán kevesen gondolnak rá, de például a bútorlapok égetése is jelentős terhelést okoz, ugyanis ezeket szintetikus külső bevonattal látják el, a benne található faforgácsot pedig ragasztó tartja egyben. Ugyanígy tilos olajjal szennyezett hulladékok, műanyagok, kábelek, gumianyagok, szennyezett, festett faanyag és rongyok, régi ruhadarabok égetése. A fentiek főszabályként óvatosságra intenek, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy hiába organikus, például a falevelek (avar) égetése is tilos, mert a benne rekedt nedvesség miatt az égés tökéletlen, kormot, lebegő szemcséket termel. Égethetők azonban a megfelelő szárazságú levágott gallyak, kukoricaszár, dióhéj stb. – sorolta Kórós Csaba József. – A tiltott anyagok égetésekor érdemes mérlegelni, hogy nem csupán a közvetlen természeti környezetünket, illetőleg saját és szomszédságunk egészségét veszélyeztetjük, de az ilyenkor felszabaduló és keveredő mérgező gázok, továbbá lerakódások könnyen vezethetnek kémény- vagy lakástűzhöz is. Csak kereskedelmi forgalomban engedélyezett tüzelőanyagokat égessünk el megfelelő műszaki állapotú berendezésben!

Amíg nincs jobb

Válaszaiból kiderült: minden tüzelőberendezésben zajló égetés (legális fűtőanyagokkal is) szennyezi a levegőt, általánosságban elmondható, hogy a szilárd és folyékony tüzelőanyagok levegőterhelése a gáztüzeléshez viszonyítva jelentősebb és kedvezőtlenebb hatású. Az automata mérőállomások adatai alapján egyértelmű összefüggés mutatkozik a lakossági szilárd tüzelés révén keletkező PM10 légszennyező anyag légköri koncentrációjának a fűtési időszakban való megnövekedése s a rendszeresen előforduló, úgynevezett füstködriadók között.

Arra a kérdésünkre, hogy ideális esetben mivel kellene fűtenünk, azt válaszolta: alternatív energiával (geotermikus energia, napenergia stb.), melynek károsanyag-kibocsátása nincs, vagy elhanyagolható. Hozzátette, mivel ezen technológiák még nem terjedtek el, így a környezetünkért és egészségünkért csak korszerű, rendszeresen karbantartott tüzelőberendezésekkel tehetünk, lehetőleg a folyékony vagy szilárd fosszilis tüzelőanyagok használatának háttérbe szorításával.

HBN

A bírság elgondolkodtat

A lakossági égetések által okozott levegőterhelések vizsgálatára a területileg illetékes járási hivatalok rendelkeznek hatáskörrel, amelyek minden bejelentést a jogszabályoknak megfelelően vizsgálnak. A helyszíni ellen­őrzéskor felhívják a tulajdonosok figyelmét arra, hogy jogsértés esetén komoly bírságra számíthatnak (ez akár 300 ezer forint is lehet), megállapított jogsértésnél pedig megtilthatják az égetést, illetve – a körülmények mérlegelésével – bírságot szabhatnak ki. – Megyénkben a járási hivatalok 2015-ben 44 esetben, 2016-ban 41 esetben jártak el. Bírság kiszabására viszonylag ritkán, hét esetben került sor, összesen mintegy 400 ezer forint összegben – tudatta a főosztályvezető, hozzátéve, hogy a tapasztalatok szerint megfelelő visszatartó hatással bír, amikor az érintetteket eltiltják az égetéstől, és ezzel együtt tájékoztatják a bírság kiszabásának lehetőségéről és összegéről.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA