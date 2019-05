Az vagy, amit megeszel?

Manapság túl sok információ kering az egészséges táplálkozásról, ráadásul minden irányzat meggyőzően és logikusan sorakoztatja fel az érveit, így nem könnyű eldönteni, hogy az ember mégis melyiket kövesse. Ahhoz, hogy kicsit eligazodjunk ezekben az útvesztőkben, Galambos Ágnes funkcionális táplálkozási tanácsadót kérdeztük, s hangsúlyozzuk, cikkünk az ő véleményét, személyes tapasztalatait tükrözi. – Huszonöt éves koromban Crohn-betegséggel diagnosztizáltak, az orvosi protokoll nem enyhítette a fájdalmaimat és a tüneteimet, sőt egyre rosszabbul lettem. Kezembe akadt egy könyv, mely arról szólt, hogy mi is a természet részei vagyunk, vagyis kellene, hogy legyünk, de sajnos már nagyon eltávolodtunk ettől. Emiatt pedig nagy árat fizetünk, az egészségünkkel – kezdte Ágnes, aki az életmódváltásnak köszönheti gyógyszer nélküli tünetmentességét.

Testünk építőköve

– Az étel, melyet megeszünk, felépíti az izmainkat, meghatározza a hangulatunkat, mindenre hatással van. Testünk építőköve a táplálék, tehát ha jó dolgokat veszünk magunkhoz, a testünk is jól reagál rá. Az optimális emberi táplálék alatt azt értjük, amihez genetikailag hozzá vagyunk szokva. Fejlődéstörténetünk majdnem száz százalékában gyűjtögető, halászó, vadászó életmódot folytattunk – ismertette, hozzátéve, rengeteg természeti népcsoport él még ma is velünk együtt a Földön a „természet részeként”. Vagyis halászó, vadászó és gyűjtögető életmódot folytatnak, sokat mozognak, nincs elektroszmog, mezítláb járnak, napoznak, nem használnak vegyszereket és még sorolhatnánk. – Ebből kifolyólag náluk nincsenek autoimmun betegségek, rák, magas vérnyomás, bőrproblémák, allergia, nőgyógyászati problémák stb., teljesen egészségesek. A genetika, a hajlam ott van bennük is a betegségekre, de ahhoz, hogy valaki megbetegedjen, nem megfelelő életmódot kell folytatnia. Képzeljük csak el, ha bemegyünk egy élelmiszerboltba vajon, mennyi ételt találunk, amit ők is megismernének, ami tényleg természetes, megtalálható a természetben és nem laboratóriumokban előállított ételnek nevezett vegyi anyagok? – mutatott rá a táplálkozási tanácsadó.

Első a bél egészsége

– Az általam alkalmazott étrend maximalizálja a tápanyagbevitelt, vitaminokban, ásványi anyagokban, jó zsírokban gazdag, és csökkenti az antitápanyagok bevitelét. Az antitápanyagok fogyasztása, mint például a glutén, lektinek, szaponinok, avenin áteresztővé teszik a bélfalat, így az egyik legfőbb okai különböző betegségeknek.

Minden betegség a bélből ered”

– már ezt állította Hippokratész is az ókorban. Ennek tudatában elhagytam a gabonák fogyasztását, hiszen úgy gondolom, semmilyen olyan tápanyag nincsen bennük, amihez ne lehetne más, biztonságosabb forrásból hozzájutni. Az ember fejlődéstörténetét tekintve a gabona még csak nagyon rövid ideje része az életünknek. Az emberi faj nagyjából 2 millió éves, de gabonát csak 10 ezer éve fogyasztunk. Ha a Földön eltöltött időnket nézzük, 99,5 százalékában nem ettünk gabonát. A génjeinknek pedig 40-70 ezer évre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak az új természeti környezeti hatásokhoz – fejtette ki.

Galambos Ágnes elmondta, a gabonafogyasztás az első lépés az autoimmun betegségekhez, a sokízületi gyulladáshoz, a lupushoz, a sklerosis multiplexhez, a bélbetegségekhez vagy éppen a cukorbetegséghez vezető úton. A fő okozó a búzában lévő fehérje, a gliadin. Sokan tévesen azt gondolják, csak a gluténnal van baj, de már látható, hogy nem, ezért a gluténmentes gabonák sem bizonyulnak jó választásnak. Helyette viszont érdemes zöldségeket fogyasztani.

VK

Bevásárlás: tervezzük meg, mire van igazán szükségünk! Budapest - Ne dobáljunk a kosarunkba mindent, amit megkívánunk! Talán nem is gondolnánk, de a megfelelő táplálkozás a bevásárlás megtervezésénél kezdődik. Mindig úgy menjünk el vásárolni, hogy pontosan tudjuk, miből és mennyire van szükségünk. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a sorok között lé... Tovább a cikkhez

Spárga: tele folsavval és hasznos vitaminokkal Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Viszonylag kevésbé ismert tavaszi zöldségünk a spárga vagy aszparágusz, népi nevén a csirág. Nyugat-Európában, főleg Németországban nagy kultusza van a növény fogyasztásának, hazai népszerűsége ezzel szemben méltánytalanul kicsi, pedig Magyarország spárgatermesztő... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA