Az üzleti partnerek ellenőrzésének fontosságára figyelmeztet a NAV

Az adóhatóság pénteki közleményében kiemelte: érdemes minden eshetőségre felkészülve megfelelően dokumentálni, hogy a vállalkozás a lehető legkörültekintőbben jár el üzletkötései során. A NAV honlapján található adatbázisokban ellenőrizhető, hogy ki mennyire tartja be a szabályokat, valamint az online számla rendszer is megkönnyíti a számlakibocsátó partnerek megbízhatóságának felmérését.

Az adóhivatal szerint ajánlott utánanézni a vállalkozásnak a cégjegyzékben vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban. Fontos meggyőződni arról, hogy a leendő partner ténylegesen folytat-e tevékenységet a székhelyén, illetve telephelyén, vannak-e alkalmazottai, képes-e a vállalt szolgáltatás, termékértékesítés teljesítésére.

A NAV honlapján található adatbázisok tartalmazzák egyebek mellett a létező adóalanyokat, a megbízható adózókat, az adóhiányosokat, a törölt adószámosokat, az áfabevallást több mint két bevallási időszakon keresztül be nem adókat, a köztartozásmentes adózókat, a végrehajtás alatt állókat és a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatókat is.

Az idén július óta működő online számla rendszerben a számla befogadója lekérdezheti a legalább 100 ezer forint áfatartalmú, hiteles számlák adatait. Ez megkönnyítheti a számlakibocsátó partner online számlaadat-szolgáltatási gyakorlatának, esetleges adatszolgáltatási hiányosságainak megismerését. A rendszer egyéb szolgáltatásai mellett képet ad az üzleti partnerek megbízhatóságáról is – hangsúlyozta a NAV.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA