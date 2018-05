Az útfelújítás csak az első lépés lesz

Ez év harmadik negyedévében kezdődik, és a tervek szerint 2020 negyedik negyedévében fejeződik be a 48-as főút teljes hosszának felújítása, korszerűsítése. Ezzel együtt azonban elkezdődik egy, az országhatár két oldalán élők számára a jövőt illetően nagyon fontos beruházás előkészítése is. Ez pedig a nyírábrányi közúti határátkelő teherforgalom számára is átjárhatóvá tétele. Jelenleg ugyanis csak a személyforgalom előtt nyitott az országhatár Nyírábránynál.

Két ütemben készül

Kezdjük azonban a 48-as főút felújításával. Tasó László, a térség országgyűlési képviselője még a hazai közutakért felelős államtitkárként beszélt arról, hogy a Debrecent Vámospércsen keresztül Nyírábránnyal, pontosabban, a magyar–román államhatárral összekötő főutat szélesítik, és új burkolatot is kap. Ezután minden szempontból biztonságosabb lesz a 48-as főút.

– Társaságunk a 48. számú főút 11,5 tonna burkolaterősítése és szélesítése kapcsán a kivitelezői feladatok elvégzésére két közbeszerzési eljárást indított 2017-ben – tájékoztatott a Napló kérdéseire Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kommunikációs szóvivője. – Egyrészt a 48. számú főút Vámospércs belterületi szakaszát érintően, másrészt a főút külterületi szakaszaira vonatkozóan (Debrecen belterületi határától az országhatárig) összesen 26,5 kilométer hosszan. A közbeszerzési ­eljárások lezárultak, a kivitelezés megkezdéséhez kormánydöntés szükséges. Ha megvan az anyagi forrás, mindkét szakaszon 2018 harmadik negyedévében kezdődhetnek el a munkálatok. Egy kormányhatározat alapján a pénzügyi forrás az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program fejlesztési kerete lesz. A kivitelezési munkálatok tervezetten 2020. negyedik negyedévében fejeződnek be.

Építkezés, élelmiszeripar

Kiss Boglárka kitért arra is, hogy a NIF feladata a nyírábrányi határátkelőhely teherforgalmi nagyhatárrá történő fejlesztése előkészítési feladatainak elvégzése is. Elkészült az engedélyezési terv, és megkapták az építési engedélyt. Folyamatban van a területbiztosítási feladatok elvégzéséhez szükséges munkarészek elkészítése. A 48-as főút határmetszéspontjára tervezett nagyhatárátkelő-fejlesztésre jelenleg csak az előkészítésre van meg az anyagi forrás – tette hozzá Kiss Boglárka.

– A teherforgalom számára meg kell nyitni a nyírábrányi közúti határátkelőt, ez érdekük a vállalkozásoknak, gazdasági egységeknek, függetlenül attól, hogy azok a magyar vagy a román oldalon vannak, mégpedig a térség gazdasági fejlődése miatt – ezt már Tasó László ország­gyűlési képviselő jelentette ki, amikor a tervezett beruházásról kérdeztük. – Fontos lenne, hogy az áruforgalom ne olyan nagy távolságon keresztül történjen. Most ugyanis az Erdélybe és az onnan ebbe a térségbe irányuló teherforgalomnak nagy kitérőt kell tennie ahhoz, hogy az árukat át tudják juttatni az országhatáron. Csengersimánál és Ártándnál vannak legközelebb közúti teherforgalmi átkelők. A 100 kilométer plusz út már sok, ez már gátja a térség gazdasági fejlődésének. Ha meglenne a teherátkelő, sokat jelentene például az építkezésekben. A túloldalon kavicsbányák vannak magyar kézben. Ezek jelenleg azért nem tudnak a gazdaságban labdába rúgni, mert nagyot kell kerülni. Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás terén is ez a helyzet.

A magyar oldalon feldolgozót szeretnénk létesíteni. Ezt az üzemet az országhatár túloldaláról is „táplálnánk”. Ebből a két példából is látszik, hogy ennek a környéknek létfontosságú lenne a beruházás.

Több oldalról szükséges támogatni

Nyírábránynál a teherforgalom számára is használható határátkelő még csak terv szintjén van, erre forrás egyelőre nincs – fogalmazott Tasó László.

A cél most az, hogy a korszerű 48-as főút minél hamarabb épüljön meg, és ahogy érnek bele az útkorszerűsítésbe, annál jobban „pörgetnék” a határátkelő bővítését. A beruházás résztvevői már túl vannak a tanácskozásokon. Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy az Európa Kapu szervezet (melynek társ­elnöke Tasó László) kiemelt témái közé tartozik a határátkelők építése.

Az Európai Unió térségi programjai között a második helyen futott be ez a projekt, amelyet most politikai és gazdasági oldalról is igyekeznek megtámogatni.

Tasó László úgy véli: az előkészítés hosszabb folyamat lesz, 4–8 évbe biztosan belekerül. A megvalósításnak 2022-ig nem látja jó esélyét, inkább a 2022–2026-os ciklusra teszi a kivitelezést.

KZS

Szubjektív

Ha lassan is, de őrölnek Isten malmai. Úgy látszik, egy évszázad kevés ahhoz, hogy ismét összetartozzon az, ami valójában egy. Igen, ezen most a Trianon által kettészakított Bihart, pontosabban annak ligetaljai, érmelléki részét értem. Ideát a mezőgazdasági termelés, odaát a felvevőpiac. Igaz, az egy évszázad sem itt, sem ott nem múlt el nyomtalanul, igazodtak az adott helyzethez. De az alapok még megvannak, amikre egy „új világban" mindkét oldal megelégedésére lehet építkezni, akár újabb ezer évre is.

– Kovács Zsolt –

