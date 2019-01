Az utánpótlás biztosítása

A megyei önkormányzat ösztöndíjprogramot indít közép- és felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatására „Maradj Hajdú-Biharban!” címmel, amelynek célja, hogy a fiatalokat segítse az iskolai éveik, a megfelelő végzettség megszerzése után helyben maradni, tudásukat itt hasznosítani.

Egyebek között erről is szó volt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Balásházy-iskola közti együttműködési megállapodás aláírásának ünnepélyes alkalmán.

Együttműködési megállapodást kötött a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma; az iratokat ünnepélyes keretek között írta alá kedden Pajna Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke és Filep Miklós, a Balásházy igazgatója.

– Amikor a megye idei fejlesztési prioritásait elfogadták, abban óriási hangsúlyt kapott az agrárium: ha csupán az egyéni gazdálkodókról és a családtagjaikról beszélünk, ez akkor is közel 80 ezer embert jelent, tehát nélkülözhetetlen, hogy megfelelő képzést és végzettséget kapjanak – mondta Pajna Zoltán.

Fotó: Matey István

Hozzátette, nagyon örültek a Balásházy megkeresésének, s jó hír, hogy ezt a megállapodást mintegy megtámogatják egy EFOP-os programmal (ösztöndíjprogram a vidék népességmegtartó képességének javítására, a vidékről történő „minőségi elvándorlás” megakadályozására), amelyet 25 településen, 560 diák részvételével valósítanak meg – ezt a februári közgyűlés tárgyalja majd.

Filep Miklós intézményvezető emlékeztetett, immár 151 éves a debreceni agrár-felsőoktatás, de a következő 150 évben is marad a föld, a mezőgazdaság, amely predesztinálja a megye, mint „zöld folt” helyzetét. Az együttműködés során az iskola vállalja pályaorientációs program, ösztöndíjrendszer megvalósítását, valamint magas minőségű kollégiumi ellátást: nagy beruházások után és előtt áll ugyanis az intézmény. Egyéni fejlesztési programot is kialakítanak, hogy a tanulók sikerrel célozzák meg akár az agráregyetemet is.

Információkat ad

A megyei önkormányzat lesz az illeszkedési pont a települések és az iskola között, ugyanis tájékoztat az intézmény aktuális oktatási-képzési tevékenységéről.

BB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA