Az USA hallgatói magyar elméletből okulhatnak

A világ vezető fehérjekutatóinak „Protein Folding, Aggregation and Design” sorozatában, a Harvard, az MIT és a Cambridge-i Egyetem oktatói mellett Fuxreiter Mónika, a Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, MTA-DE Fehérjedinamikai kutatócsoport munkatársa is tart előadást „Fuzzy protein theory for disordered proteins” címmel. – A Henry Stewart Talks angol kiadó által megjelentetett internetes előadássorozat a fehérjék működéséről alkotott modern képet mutatja be, amelyet a tankönyvek némi lemaradással tudnak csak követni – tájékoztat az unideb.hu portál.

Fuxreiter Mónika előadása és a teljes sorozat a Debreceni Egyetem oktatói és hallgatói számára is ingyenesen is hozzáférhetők az interneten.

