Az üres tányérokat finom ételekkel, az életet pedig tartalommal tölti meg

Sass Danit a Konyhafőnök című műsorból ismerhette meg az ország, melyben a gasztronómiában otthonosan mozgó srác második helyezést ért el. Nemrég pedig az Ide süss! című produkcióban immáron műsorvezetőként láthattuk. A civilben marketingesként dolgozó Dani ezzel pedig sokak, de leginkább önmaga számára is bebizonyította, hogy letett valamit az asztalra. Szó szerint és átvitt értelemben is.

Mióta foglakoztat a gasztronómia világa?

Négy-öt évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba közelebbről is a gasztronómiával. Akkor próbáltam kicsit újragondolni az étkezésemet, ugyanis egy kis súlyfelesleggel küzdöttem. Kitaláltam, hogy megpróbálok új alternatívák után nézni, hogy ne mindig krumpli legyen a köret, ne mindig kenyeret egyek. Próbáltam ezeket kizárni, ezáltal pedig olyan alapanyagokat ismertem meg, mint például a bulgur, a quinoa és az édesburgonya. Miközben ezeket elkezdtem használni, rájöttem, hogy ez egy nagyon jó dolog: alkotok valamiből valamit, ekkor kezdett el komolyabban érdekelni a gasztronómia. Korábban is volt azért már közöm hozzá, hiszen hárman vagyunk fiútestvérek, nagycsaládból jövök. Édesanyám minden nap főzött, sokat voltam a konyhában, kíváncsi voltam, hogy mi, hogyan készül. Tulajdonképpen én már gyermekként is végignéztem a főzési folyamatokat, sokszor voltam részese. Tudtam, hogy a főzés egy jó közös étkezés előszobája.

A Konyhafőnökben tehát már akkor szerepeltél, amikor már jobban „benne voltál” a gasztronómiában?

Igen, amikor már viszonylag otthonosan mozogtam a konyhában, akkor jött ez a lehetőség. Nagyon kíváncsi voltam, hogy én, aki egyébként marketingesként dolgozom, és az irodában töltöm majdnem az egész napomat, hogyan küzdök meg azzal, hogy kamerák, nézők és zsűri előtt kell szerepelnem és bizonyítanom. Ez egy merész vállalkozás volt, de én szeretem az ilyen helyzeteket, így beleugrottam.

Mi mindent adott neked ez a műsor?

Nagyon sokat köszönhetek a Konyhafőnöknek. Visszaigazolást kaptam arról, hogy jó úton járok, hogy van lendületem, elhivatottságom és kitartásom. Arról, hogy bármihez is kezdek, tudok benne sikeres lenni. Ez egy jó önismereti tréninget jelentett nekem. A vetélytársaim közül nagyjából mindenki a gasztronómiában mozgolódott, én nem, mégis második lettem. Sokan nézték a műsort, sok követőm lett, sokan érdeklődnek azóta is a munkám iránt.

A követőid száma pedig egyre csak nő és nő. A Facebookon mintegy 29 ezer ember „figyel rád”, mennyire kezeled tudatosan ezt a felületet?

Ma már nagyon tudatos vagyok benne, de amikor elkezdtem, akkor kevésbé voltam még az. A Konyhafőnök kezdetekor indítottam el ezt az oldalt. Úgy voltam vele, ha érdeklődnek irántam, akkor ezt majd folytatom tovább. Mire pedig a műsornak vége lett, körülbelül már 5 ezren követtek. Akkor úgy gondoltam, hogy kötelességem tartalmat előállítani. Onnantól pedig tudatosan építettem, ma pedig már háromféle dologról kommunikálok: a gasztronómiáról, a hétköznapi életemről és a mozgás, a futás öröméről. Átgondolom, hogy mit teszek ki, mert pontosan tudom, hogy ez egy felelősségteljes dolog, hiszen sokan követnek, és szeretnék példát mutatni mindenkinek.

Blogolsz is. Ez miért fontos számodra?

Nekem mindig vannak olyan hullámaim, hogy gondolatokat osszak meg. Erre a Facebook és az Instagram egy kicsit talán kevésbé jó lehetőség. Szerettem volna egy olyan felületet, ahová egyszerűen leírom, amit gondolok, amivel találkozok, de itt kapnak helyet például a receptjeim is. Igazából, az ezen az oldalon található cikkekből is az a kép áll össze, aki én vagyok.

Említetted, hogy marketingesként dolgozol, ezek szerint a gasztronómia megmarad szerelemnek az életedben?

Igen, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a marketing és a gasztronómia közel is áll egymáshoz. Mind a két területen alkotni kell, kreatívnak kell lenni. Van egy hasonlat, ami közel áll hozzám, amit a szüleim is sokszor mondtak, mely minden munkára elmondható: az a cél, hogy valamit lerakjunk az asztalra. Ezt a kifejezést sok területen használjuk, mégis a gasztronómiában tetőződik igazán. Én mind a munkámban, mind pedig a gasztronómiában erre törekszem.

Hogyan tudod összehangolni mindezt a különféle projektjeiddel, gondolok itt most például a nemrég véget ért Ide süss! című műsorodra.

Nekem nagyon fontos, hogy legyen hétköznapi munkám. Marketingesként különböző dolgokkal foglalkozom, például reklámkampányokat és -stratégiákat találok ki különböző márkáknak. Mindig úgy voltam vele, hogy ha például a nagymamám megkérdezi azt, hogy mivel foglalkozom – amire büszke vagyok, és amire tudok hivatkozni –, mindig legyen rá egy egzakt válaszom. Nagyon fontos, hogy ne csak a nevemből éljek, hogy ismert vagyok, és elvállalok felkéréseket. Szeretnék gondolkodó ember lenni, aki a munkájából él, emellett viszont a gasztronómia és most már a műsorvezetés szintén fontossá vált. Igyekszem úgy csinálni, hogy mind a kettőnek legyen helye a mindennapjaimban, persze ezért olykor hétvégén is dolgoznom kell. Az Ide süss! műsornak viszonylag hosszú forgatási periódusa volt, de nagyon szerettem minden pillanatát. Mindig is vágytam arra, hogy egyszer kipróbáljam magam egy ilyen környezetben. Erre az időre mindent félre kellett tennem, de szerencsére rugalmasan meg tudtuk oldani. Izgalmas volt, újra belevágnék.

Visszanézted magad egyébként?

Igen, természetesen. Nagyon fontosnak tartom, hogy ­lássam azt, hogy amin dolgoztam, amiről kialakult bennem egy kép, az milyen megvágva, milyen utómunkával, milyen zenével. És bizony, az is fontos, hogy egy tükröt is lássak, hogy azokat a hibákat, amiket adott esetben elkövethettem, azokat felismerjem, hogy tudjak fejlődni.

Milyen terveid vannak?

Nagyon szerettem a műsorvezetést, izgalmas területnek gondolom, és nem titkolt vágyam az, hogy egy más formátumban is kipróbáljam magam. Továbbra is szeretnék sikeres lenni a munkámban, a gasztronómiában, vagy kezdjek bármilyen projekthez is.

Adja magát az utolsó kérdés: mi a kedvenc ételed?

Nagyon nehéz kérdés, nagyon sokat gondolkodtam már ezen. Szinte minden nap más. Attól függ, milyen hangulatom van, milyen idő van, de ha mégis meg kellene neveznem egy ételt, akkor az a juhtúrós sztrapacska lenne. Nem tudom megmondani, miért, mert baromi nehéz elkészíteni, és viszonylag ritkán szabadna enni, de én nagyon szívesen gondolok erre az ételre, legyen szó bármilyen napról.

– Vass Kata –

Juhtúrós-tejfölös sztrapacska, ahogy Dani készíti

Hozzávalók:

• 1 kg burgonya

• 2 tojás

• 50 dkg liszt

• 40 dkg juhtúró

• 30 dkg tejföl

• 25 dkg szalonna

• só



Fotó: Archív

Elkészítés: A burgonyát meghámozzuk, jó alaposan megmossuk és még nyers állapotában, apró lyukú reszelőn lereszeljük. Annak érdekében, hogy ne barnuljon meg, azonnal elfedhetjük egy kevés liszttel. Ha lereszeltük a teljes mennyiséget, hozzáadjuk az összes lisztet, beletesszük a 2 tojást, egy csapott evőkanálnyi sót (nem szabad sokat a juhtúró sóssága miatt), valamint egy kevés zsiradékot az előre kiolvasztott szalonnából. Jó alaposan összedolgozzuk, hogy egy nokedli tésztához hasonló állagú tésztát kapjunk. Ezt követően a forrásban lévő, enyhén sós vízbe szaggatjuk, és addig főzzük, amíg fel nem jönnek a víz felszínére. Ez nagyságrendileg 6-7 perc. Ha elkészült, még forró állapotában rámorzsoljuk a juhtúrót, meglocsoljuk a tejföllel és rászórjuk a kisült szalonnát is.

