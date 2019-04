Az ünnepi hétvége sem telik el mulatságok nélkül

Április 18., csütörtök

20 óra: Monsters of rock – Rock Café (Hajdúszoboszló)

Április 19., péntek

19 óra: Moby Dick / Beyond / Innistrad – Roncsbár

A soproni Moby Dick együttes az 1990-es évek elején vált országosan ismert és a magyar színtéren meghatározó thrash metal zenekarrá. Első három albumukkal teremtették meg máig tartó népszerűségüket.

20 óra: The Qualitons / The Bluebay Foxes – Nagyerdei Víztorony

A The Qualitons, a Red Hot Chili Peppers tagjainak kedvenc magyar zenekara körül elég forró a levegő mostanában.

Első magyar zenekarként élőben játszottak a legmenőbb amerikai rádió, a KEXP seattle-i stúdiójában, az Echoes Calling című tavalyi lemezük szinte az összes hazai kritikusi listán az élen, de legalábbis az élmezőnyben végzett, a napokban pedig elnyerték az év alternatív / indie hangfelvételéért járó Fonogram-díjat – olvasható a közösségi oldalon.

A tavalyi Campus Fesztivál egyik legjobb hangulatú kiskoncertjét adó The Bluebay Foxes – a Fejér megyéből induló de már Budapesten működő, még mindig szemtelenül fiatal indie-rock zenekar – ritkán látható feszességgel idézi meg a hatvanas-hetvenes évek beatjeit és elszállását, teljesen XXI. századi kiadásban. Talán ennek is köszönhető, hogy a műfajból idén egyetlenként bekerültek a Nagy-Szín-Pad tehetségmutató nyolc zenekara közé.

21 óra: Fák Alatt Zenekar / Twentees – Incognito Club

A FAZ legényei a klasszikus dob-basszus-gitár felállás mellé becsempésztek egy hegedűt, sok-sok indie-t hallgattak, és így érkeztek el a mához: a bölcsészdance-hez.

A Twentees tagjai az MTV-korszak gyermekei – délutánonként ott ültek suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt számukra a közös nevező: popos, fülbemászó gitárzenéjükben a magyar szövegeket egyedülálló módon ötvözik az angolszász zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is, szövegeik elsősorban generációs problémákról szólnak, ezt hangsúlyozza legutóbbi kislemezük, az Y-sztorik is. A több szakmai díjat is magáénak tudó zenekar eddig két nagylemezt adott ki, Debrecenbe épp a frissen megjelent harmadik albumukkal érkeznek.

Április 20., szombat

19 óra: Omen – Halálfogytiglan – lemezelőzetes – Rock Café (Hajdúszoboszló)

Az Omen 1990-ben alakult az akkori legnépszerűbb magyar heavy metal zenekarból, a Pokolgépből kivált Nagyfi László és Kalapács József kezdeményezésére. A koncerten a zenekar vendége a Záróra.

20 óra: Rocksuli 30. tanév, ünnepi koncert – Roncsbár

A koncerten fellépnek a Rocksuli jelenlegi és egykori tanáraiból és diákjaiból álló zenekarok!

21 óra: Tej – Incognito Club

Az új lemezével turnézó Tej életében először játszik Debrecen városában.

Április 24., szerda

19 óra: Norbert Kristof, Cz. K. Sebő – Incognito Club

Kristóf Norbert hazai dalszerző-gitáros-énekes.

A Miskolcon született, de Budapesten élő dalnok zenei ízlését a kilencvenes évek alterockkínálata, közelebbről a Nirvana, a Cure, a Sonic Youth és a Radiohead alakította, de hatottak rá olyan emblematikus dalszerzők is, mint Elliott Smith, Damien Rice vagy a Bright Eyes. E hatásokból, saját szűrőjén keresztül alakította ki a rá jellemző, karakteres, „kristófnorbis”, álomszerű-melankolikus világot. Norbi újabban zenekar híján egyetlen akusztikus gitárral áll a színpadra, hogy átalakítva bár, de mégis eredetiségét megőrizve előadja az elmúlt 10 év dalait.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA