Az ünnepek alatt sem pihennek a női kézisek

A kézilabda-világbajnokság miatt hosszú szünet állt be a honi női élvonalbeli bajnokságban. De ez természetesen nem jelentette azt, hogy megállt az élet a csapatok háza táján, bár foghíjasan, de a lokisták is rendszeresen gyakoroltak az elmúlt hetekben.

Az edzőmérkőzéseken leginkább a fiatalokkal fűszerezte meg a játékot Tone Tiselj, a DVSC-TVP vezetőedzője, ám mindig akadt egy-egy rutinos játékos is a pályán. Mint tudjuk, ezeken a találkozókon nem az eredmény a legfontosabb, azért a jó kapusteljesítmény és a hálóőrök átlagon felüli formája nélkülözhetetlen része a statisztikáknak. Horváth-Pásztor Bettina, ahogy az összes, tétre menő meccsen, úgy a felkészülés során is próbálta a maximumot nyújtani.

– Nem egyszerű ez az időszak, hiszen ilyenkor nagyobb szerephez jut a konditerem az életünkben, és kiemelt hangsúlyt kap a fizikai terhelés. De maga az edzés is más jellegű, ami a pályán történik, mint amikor hétről hétre meccset játszunk az élvonalban. Több edzőmérkőzést is vívtunk, hogy ne essünk ki a ritmusból. Ezeken igyekeztünk azt játszani, amit az edző kért, és mivel folyamatosan keményen dolgozunk, úgy gondolom, nem lehet probléma a folytatásban – értékelte a felkészülést a hajdúságiak kapusa.

Bajnoki következik

Az edzőmeccseken Horváth-Pásztor parádés védéseket és indításokat is bemutatott, melyeket a Békéscsaba elleni találkozóra is jó lenne „átültetnie”. Ugyanis ne felejtsük el, hogy szilveszter előtt egy nappal, december 30-án, szombaton 20 órától a Loki az egyik legfőbb ellenfelét, a viharsarkiakat fogadja a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.

– Nem igazán szerencsés a két ünnep között bajnoki mérkőzést játszani, hiszen így nekünk a karácsony is – fejben – már a találkozóról szól. Viszont azon nem lepődtünk meg, hogy pályára kell lépnünk, sajnos, minden évben játszunk legalább egy meccset az ünnepek körül. De most különösen nehéz feladat elé nézünk, hiszen az örök rivális Békéscsaba vizitál nálunk – gondolt a következő feladatra Horváth-Pásztor Bettina.

Az biztos, hogy a DVSC és a Békéscsaba közül legyen bármelyik csapat bármilyen formában, s lényegtelen, hogy melyik együttes éppen hányadik helyen áll a tabellán, parázs összecsapást vívnak a felek. – Nem szeretnénk csalódást okozni a szurkolóinknak, akikről tudjuk, hogy számukra ez az év egyik legfontosabb meccse. S azért is fontos lenne a Békés megyeiek elleni győzelem, mert egy sikerrel mi is boldogabban tudnánk átlépni a 2018-as esztendőbe – fejezte be a beszélgetést a debreceniek kapusa.

HBN-PI

