Az ünnep jegyében

Az időjárás ott folytatta októberben, ahol szeptember abbahagyta: ugyan valamivel hűvösebb idő váltotta a kellemesen enyhe indián nyarat, de csapadék kevés esett. A hétvégi mulatságok résztvevőit ezt persze nem zavarta, ők kihasználták a száraz időt, és jól érezték magukat, vagy éppen az őszi Mihály-napi vásáron tallóztak az árusok portékái között. Akadtak komoly momentumok is szép számmal: ebben a hónapban emlékeztünk meg az aradi vértanúkról, felszentelték a Mester utcai református templom új harangját, illetve aláírták a BMW debreceni üzemének létesítéséről szóló szerződést a Debreceni Egyetemen.

Október 23-án Debrecen azon polgárait köszöntötte, akik kimagasló értékeket hoztak létre a tevékenységi területükön, nagyban gazdagítva velük a közösséget. A Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alf­réd- és Boncz László-díjasok az ünnepi közgyűlésen vették át elismerésüket. A hó utolsó vasárnapján átálltunk a téli időszámításra, azaz egy órával többet aludhattunk aznap.

Mindszentekkor rengetegen látogattak ki a temetőkbe, hogy virágot, gyertyát vigyenek elhunyt szeretteik nyughelyéhez. A Nagy Háború centenáriuma alkalmából novemberben megújult a csaknem 170 éves Hősök Temetője, így a debreceniek hazánk egyik legszebb katonatemetőjében tiszteleghetnek hősi halottaink előtt.

A japán taiko dobolással világot hódító Yamato együttes tagjai két év után ismét megmutatták tudásukat a hajdúsági közönségnek ezúttal a Kölcsey Központban rezegtették meg a dobhártyákat. A belobbant kiáramló gáz is nagy robajjal járt a Magyar Földgáztároló Zrt. hajdúszoboszlói telephelyén. A megyei katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult a helyszínre, és a kezdetben 15 méter magasra is felcsapó lángokat szerencsére sikerült eloltani.

Jelentős nap volt november 22-e Hajdú-Biharban: egyrészt Kaba adott otthont a megye napja alkalmából tartott ünnepi közgyűlésnek, másrészt befejeződött a hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, így mostantól otthonosabb körülmények között tanulhatnak a mórás diákok. A hónap vége már az ünnepi készülődések jegyében telt: felállították a Kossuth téren Debrecen 15 méter magas karácsonyfáját, másnap pedig megnyitott az adventi vásár. Hűvös idő ide vagy oda, a későbbi tartalmas nyári kikapcsolódás reményében november utolsó napján lerakták a Nagyerdei Strand alapkövét.

December másodikán közös gyertyagyújtással kezdődött az adventi időszak a cívisvárosban: pásztortűzről gyújtották meg az első adventi gyertyát a Nagytemplom előtt. Idén az „igazi” Mikulás hozta el az ajándékokat a kicsiknek. Ahogy a finn gyermekek hívják, Joulupukki a messzi lappföldi városból, Rovaniemiből látogatott csodaszánján a megyeszékhelyre.

A hónap közepétől debreceniek által tervezett és gyártott Mercedes-Benz busz rója tesztjelleggel az utakat a cívisvárosban. Az utasok télies körülmények között is kipróbálhatták a járművet, hiszen pár napra fehérré változott a táj az első havazás nyomán. A tél kátyúkkal és romló minőségű utakkal jár, épp ezért remek hír, hogy elkészült az M35-ös autópálya Debrecen és Berettyóújfalu közötti szakasza, az M4-es sztráda első három kilométeres, Berettyó­újfalu melletti része, illetve a 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakasza is. A hazalátogató rokonok már ezeket is használhatták, hogy családtagjaikkal együtt töltsék a karácsonyt.



















Fotók: Derencsényi István, Molnár Péter, Matey István

HBN

Így startolt el az idei nyár Hajdú-Bihar - Visszatekintő: a forró hónapok nem szűkölködtek programokban, koncertek, szabadtéri mulatságok sorjáztak. A harmadik negyedév szó szerint „lófuttában” indult: az 52. hortobágyi lovasnap színes programkavalkáddal, tárt karokkal fogadta a pusztára érkezőket. Több mint fél évszázad biz... Tovább a cikkhez

Ki a szabadba, a jó levegőre! Hajdú-Bihar - A tavasszal elérkezett a szabadtéri programok ideje, kulturális rendezvények kezdődtek. Húsvétolással indult a második negyedév, a kereszténység legnagyobb ünnepén locsolkodással ünnepeltek megyeszerte. Az országgyűlési választásokon az egyéni választókerületekben tarolt a Fidesz–KD... Tovább a cikkhez

Bor, ígéretes város, hóvihar Hajdú-Bihar - Szeszélyes időjárás és kiszámítható társadalmi események: bővelkedett eseményekben 2018 január–márciusa. Nem indult szerencsésen az év ötszáz malacnak; az állatokat szállító kamion árokba borult Püspökladány és Nádudvar között január 3-án, félszáz sertés pusztult el. A hónap közepér... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA