Az újvárosiak ígérik, kiteszik a szívüket a pályára

Kevesen gondolták volna, hogy egészen az utolsó fordulóig nyílt lesz a kiesés elleni harc az OTP Bank Liga most futó szezonjában, a 33. kör előtt még öt együttes, a Mezőkövesd, a Haladás, Balmazújváros, a Vasas és a Diósgyőr is a szakadék szélén táncol. Az újonc Balmaz Kamilla Gyógyfürdő jelenleg a bennmaradást érő 10. helyen áll, ha nyer szombaton 19 órától hazai pályán a Ferencváros ellen, egészen biztosan meghosszabbítja első osztályú tagságát, illetve abban az esetben is, ha a mögötte álló angyalföldiek és diósgyőriek nem szereznek több pontot. Az idény legfontosabb meccse következik tehát a Sporttér utcában.

Átérzik a súlyát

– Úgy vélem, már az nagy eredmény, hogy ideáig eljutottunk – nyilatkozta a Naplónak Horváth Ferenc, a gárda vezetőedzője. – Az utolsó fordulóban a saját kezünkben van a sorsunk, és senki nem mondta volna meg a bajnokság elején, hogy a Balmazújváros dönthet két olyan nagy múltú klub sorsáról, mint a Vasas és a DVTK. Azonban azt is tudomásul kell venni, hogy borzasztóan nehéz feladat előtt állunk, mert Magyarország egyik legjobb csapata ellen kell megmutatnunk, mit tudunk – mondta a narancssárga-feketék trénere, akinek vélhetően nem kell különösebben tüzelnie a fiait a találkozó előtt. – Pontosan átérzi mindenki a mérkőzés súlyát. Van néhány külföldi játékosunk, akik ugyebár NB II-ben nem szerepelhetnek a szabályok értelmében. Sok olyan labdarúgónk is van, akinek nagyon szoros kötődése van a városhoz, mindenki tudja tehát, mi a feladata, és ennek megfelelően fog hozzáállni az összecsapáshoz – vázolta a helyzetet Horváth.

Mint ismert, a Fradinak már tét nélküli a meccs, hiszen biztosan a második helyen végez.

– A Ferencváros az Ferencváros. Bárhogyan is áll föl az ellenfél, sok klasszis lesz a pályán, akik egy villanással el tudnak dönteni egy mérkőzést. Biztosan lesznek olyanok köztük, akik éppen most akarják megmutatni, mire képesek – fogalmazott a tréner, aki szerint bele lehet kapaszkodni abba, hogy ősszel úgy szenvedtek vereséget az FTC-től, hogy nem játszottak semmivel sem rosszabbul. – De volt azon kívül is sok meccsünk, amelyen jobban játszottunk ellenfelünknél, de nem sikerült nyernünk. Ezen a téren léptünk előre, mert legutóbb Pakson nem volt látványos a játékunk, de a végén győztünk. Szombaton semmi más nem fontos, csak az, hogy valahogy nyerjünk és bent maradjunk. Hogy milyen játékkal, az most másodlagos. Csapatként kell funkcionálnunk és a szívünket kitennünk, a nézők is ezt díjazzák, így akármi lesz az eredmény, büszkék lehetnek a csapatukra.

TN

