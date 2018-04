Az újpesti gólok után felébredt a Balmaz

Rosszul indult a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő játékosainak szempontjából a kedd esti kupaelődöntő Újpesten, hiszen a házigazdák az első húsz percben megszerezték a vezetést, majd félóra elteltével már kettővel vezettek a lila-fehérek. A meccs elején a vendégek nem találták a ritmust, ezt Nagy Dániel két távoli lövéssel meg is büntette. A folytatásban sokat javult az újvárosiak játéka, akik teljesítményük megkoronázásaként Arabuli révén szépítettek, kialakítva ezzel a 2–1-es végeredményt.

Talán nem hitték el

– Az első húsz percet átaludtuk, ez tény – nyilatkozta a Naplónak Pogacsics Krisztián, a Balmaz kapusa. – Ezt követően rendeztük a sorokat, és a második félidőben sokkal jobban futballoztunk. Az pedig, hogy betaláltunk idegenben, azt jelenti, hogy a kétmeccses párharcban megmaradt az esélyünk a kupadöntőre, hiszen csupán egy gólra vagyunk ettől. A kezdeti fásultság talán az utazásra vezethető vissza, és lehet, hogy kissé megilletődtünk attól, hogy itt már valóban a Magyar Kupa fináléja a tét. Annak örülök, hogy megráztuk magunkat és a folytatásra feljavultunk – fogalmazott a 32 esztendős labdarúgó, aki elmondta, visszanézte a bekapott találatokat, és mindkét esetben remekül eltalálta a labdát Nagy.

– Nem tudtunk időben kilépni rá, és jól meg is rúgta a labdát, nem nagyon lehetett mit tenni ellene. Szerencsére mi is válaszoltunk eggyel, ezért jobb pozícióba kerültünk, mint 0–2-nél voltunk – mondta a kapus, akivel kicsit előre is tekintettünk a hétvégi bajnokira.

– A Haladás nagyon magára talált, különösen hazai pályán jó – emlékezhetünk rá, a Fradit és a Videoton is legyőzték Szombathelyen –, ezért nem számíthatunk könnyű mérkőzésre szombaton. Mivel még hat csapat harcol a kiesés ellen, köztük mi is és a Hali is, nagyon fontos lenne győzelemmel hazatérni Balmazújvárosba. Mert ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, még jó néhány pontra szükségünk lesz – jelentette ki Pogacsics Krisztián.

TN

